Un inverno da vivere a Rimini: Fellini, musei, visite guidate e grandi mostre

Tutte le iniziative culturali presenti in città

Le giornate invernali alle porte diventano l'occasione perfetta per immergersi nel ricco ventaglio di iniziative culturali che spaziano dalla storia antica alla contemporaneità e per immergersi nell'universo onirico di Federico Fellini, esplorando il Fellini Museum (www.fellinimuseum.it) o per scoprire i tesori nascosti della città attraverso visite guidate dedicate alla sua eredità millenaria.

Il cuore delle iniziative culturali dei prossimi giorni è legato al compleanno di Federico Fellini. In occasione del 20 gennaio, anniversario della nascita, Rimini rende omaggio a Federico Fellini con un articolato programma di iniziative promosso dal Fellini Museum, pensato come un attraversamento tra cinema, musica e immagini d’archivio. Martedì 20 gennaio, il Fellini Museum apre eccezionalmente le sue sedi a ingresso libero e propone, alle ore 14.00 al Cinemino, la proiezione di Ginger e Fred, a pochi giorni dai quarant’anni dall’uscita in sala del film. Ad anticipare le iniziative per l’anniversario della nascita, sabato 17 gennaio si tiene l’ultimo appuntamento della rassegna “Cuaron in controcampo”, dedicata al regista messicano recentemente insignito del Premio Fellini. In programma alle ore 21, in Cineteca e a ingresso libero, il film Uno per tutte, preceduto alle ore 14, al Cinemino del Palazzo del Fulgor, dalla proiezione, sempre a ingresso libero, di 8½ di Fellini.

Domenica 18 gennaio il programma prosegue con la Fellini Experience, un tour immersivo tra i luoghi simbolo del regista, tra cinema, miti e curiosità, che si conclude con un aperitivo celebrativo.

Il Grand Hotel, luogo simbolo dell'immaginario felliniano, accoglie i visitatori per una "colazione da re". Tra i fasti dello stile Liberty, gli ospiti potranno gustare le creazioni dei Pastry Chef e scoprire i segreti della struttura attraverso un percorso museale autonomo in nove tappe tra i saloni storici (info e prenotazioni:www.visitrimini.com/esperienze/300613-colazione-nello-storico-grand-hotel-rimini/).

Domenica 18 gennaio, alle ore 11:00, i Musei Comunali propongono una visita guidata alle aree archeologiche sotterranee: un viaggio nel tempo per scoprire la Domus del Chirurgo e il Teatro Galli, rivelando i segreti della Rimini antica attraverso scavi che attraversano secoli di storia.

Il panorama culturale è arricchito da diverse mostre in corso. Alla Biblioteca Gambalunga si possono ammirare le fotografie inedite di Italo Di Fabio, che documentano le trasformazioni della Riviera tra gli anni ’60 e ’80. Il Palazzo del Fulgor ospita fino al 25 gennaio "Dentro il set", con gli scatti dell’archivio CliCiak che svelano il dietro le quinte del cinema italiano.

Infine, il Museo della Città propone gli ultimi giorni della mostra "Remàr", Storie meravigliose tra terra e mare, che mette a frutto il lavoro scientifico e organizzativo della Rete Musei Arte Riminese (visitabile fino a domenica 18 gennaio) e il percorso tra pittura e poesia "Notturno" di Ivo Gigli. Per chi cerca una visione di Rimini capace di unire realtà e immaginazione, l’Augeo Art Space ospita l'esposizione fotografica di Paolo Simonazzi.

Ecco in dettaglio le visite guidate:

domenica 18 gennaio 2026

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 11. Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 18 gennaio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Fellini Experience

Visite guidate a cura di Visit Rimini

Tour immersivo nel mondo di Fellini – Un viaggio tra sogno e cinema.

Vivere l’emozione del genio di Federico Fellini attraverso un percorso guidato nei luoghi iconici di Rimini, immersi nella memoria e nell’immaginario del Maestro. Un’esperienza unica che spazia dal Fellini Museum ai simboli della Rimini felliniana.

Durante il tour si possono scoprire:

> I grandi miti del cinema legati a Fellini, da Marcello Mastroianni ad Anita Ekberg

> Le pubblicità vissute dal regista, tra spot reali e scene tratte dai suoi film

> Provini e retroscena dei suoi celebri personaggi

> Curiosità e aneddoti legati alla Rimini che lo ha visto crescere

L’itinerario include luoghi significativi:

> Fellini Museum, un viaggio sensoriale nel mondo onirico del regista (nel complesso di Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor)

> Cinema Fulgor (esterno), il mitico cinema dove Fellini guardò il suo primo film da bambino

> Piazza dei Sogni (Piazza Malatesta), spazio evocativo che trasforma l’area urbana in un racconto simbolico felliniano, con elementi scenografici, un velo d’acqua e una panca circolare che evocano il senso del sogno cinematografico

> Piazza Cavour, cuore pulsante della Rimini storica spesso evocata nelle opere felliniane

Il tour si conclude con un aperitivo al Caffè del Palazzo del Fulgor, per brindare all’insegna del sogno e del Maestro.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience/

Le MOSTRE in corso

fino al 31 gennaio 2026

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini

Vedere Attraverso. Fotogrammi inediti di Italo Di Fabio

La Corte della Biblioteca Gambalunga di Rimini ospita l'esposizione, curata da Mara Sorrentino, che presenta una selezione inedita dall'imponente archivio (oltre 275.000 immagini) donato dall'autore, cofondatore del Foto Cine Club di Rimini e maestro riconosciuto a livello internazionale. Attraverso sei sezioni tematiche, la mostra offre una prospettiva sui decenni 1960-1980, svelando le trasformazioni urbane e sociali della Riviera, l'evoluzione del turismo di massa e le sperimentazioni fotografiche che hanno anticipato il digitale in analogico.

Orario: lunedì>venerdì 8-19, sabato 8-13, chiuso festivi.

Ingresso libero. Info: 0541.704477 [email protected]



fino al 25 gennaio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Dentro il set

Le fotografie di scena da CliCiak

Il cinema italiano raccontato da una prospettiva speciale, ‘ravvicinata’ con la prima mostra fotografica frutto della collaborazione tra i Comuni di Rimini e Cesena. L’esposizione è legata a “CliCiak – Scatti di Cinema”, il concorso nazionale per fotografi di scena italiani promosso ogni anno dall’Amministrazione cesenate con la Biblioteca Malatestiana e il Centro Cinema Città di Cesena.

In esposizione circa 40 fotografie tratte dall’ultima edizione del concorso, tra cui le immagini premiate e segnalate dalla giuria. Gli scatti raccontano il cinema italiano contemporaneo da un punto di vista privilegiato: quello della fotografia di scena, capace di restituire il lavoro sul set e l’atmosfera delle riprese — attori in prova, registi al lavoro, troupe in azione, attese e concentrazione prima della scena. Non è solo “dietro le quinte”: la fotografia di scena è un linguaggio autonomo che cattura la costruzione dell’immagine cinematografica e mette in dialogo realtà e finzione. Tra bianco e nero e colore, ritratti e azione, la selezione propone un panorama ricco e attuale del cinema e della serialità italiana. La mostra apre il percorso di valorizzazione promosso dal Comune di Cesena attorno a “CliCiak”, che da anni raccoglie e custodisce un ricco patrimonio di fotografie di scena del cinema italiano.

Orario: da martedì a domenica ore 11 - 17, chiuso lunedì non festivi Info: https://fellinimuseum.it/

fino al 31 gennaio 2025

duna della spiaggia di Rimini, tra il bagno 1 e il bagno 63

Confine Marea - Sulle rive della contemporaneità

Una mostra che trasforma la duna della spiaggia di Rimini in un osservatorio temporaneo del presente, un luogo dove i linguaggi si intrecciano come onde - fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva - restituendo al pubblico un paesaggio in continua metamorfosi, sospeso tra arte e natura, tra cielo, terra e mare. Il percorso raccoglie le opere di 28 artisti e ogni opera - immagine e testo - è una traccia effimera che interroga la soglia tra ciò che emerge e ciò che scompare, tra memoria e futuro, tra individuo e collettività. Un mezzo per osservare il nostro tempo dalle sue soglie mobili, là dove la terra finisce e il pensiero comincia.



fino al 18 gennaio 2026

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare

Un nuovo viaggio tra storia, comunità e paesaggi prende vita nella Sala Teche del Museo della Città di Rimini. La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare, una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei.

Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.

La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.

Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso. Ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it

fino al 31 gennaio 2026

Rimini, Augeo Art Space, Corso d'Augusto 217

Mostra fotografica “Rimini” di Paolo Simonazzi

A cura di Marco Bertozzi, per il cartellone Rimini '80

Rimini è un nuovo progetto del fotografo reggiano Paolo Simonazzi inserito nelle iniziative che il Comune di Rimini ha organizzato per ricordare i 40 anni della pubblicazione dell'omonimo romanzo dello scrittore correggese Pier Vittorio Tondelli. Si tratta un lavoro costruito partendo da suggestioni letterarie, cinematografiche, musicali e soprattutto autobiografiche tra le quali l'Autore si muove in bilico tra leggerezza e profondità.

Le fotografie del nuovo progetto di Simonazzi parlano del mondo, ma anche di un’idea di esso. Rimini: Frontiera, Sublime Porta, Miraggio, Promessa, Utopia. Caleidoscopio di epoche e mode in cui ci si trova contemporaneamente in due luoghi: quello fisico e quello immaginario, tra stupore e illusione, qui e altrove. Simonazzi documenta i luoghi da cui è attratto e, contemporaneamente, coglie in essi punti di vista inediti, occasioni ironiche, resti di memorie, segni (auto)biografici.

Sono fotografie che parlano del mondo, ma anche di un’idea di esso. Come se sulla superficie dell’immagine si depositasse una sostanza sottile e personale fatta di vissuto, conoscenza, passione.

Orario: dal martedì al sabato 10 - 12 / 16 – 19.

fino al 1° febbraio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Notturno - Pitture e poesie di Ivo Gigli

Il progetto si configura come un percorso artistico e culturale che intreccia in modo vivo i linguaggi di pittura, poesia, musica e teatro. L'esposizione mette in dialogo le tempere e i testi poetici di Ivo Gigli, invitando il visitatore a un'esperienza multisensoriale e immersiva nel mondo immaginifico dell'artista. La mostra esplora temi che spaziano dall'introspezione profonda all'ironia del quotidiano, offrendo uno sguardo su una dimensione creativa unica in cui parola e immagine si amplificano a vicenda.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso. Ingresso libero. Info: www.museicomunalirimini.it/mostre/notturno