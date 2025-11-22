Un kebab e un autolavaggio chiusi nel Riminese: scattano anche sanzioni per totali 75.000 euro

Le irregolarità riscontrate anche in una terza attività del nostro territorio

Un kebab e un autolavaggio nel Riminese sono stati al momento chiusi, a seguito di controllo dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. È scattato infatti il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, per gravi violazioni in materia di sicurezza e per impiego di lavoratori in nero. In particolare nell'autolavaggio erano impiegati due lavoratori in nero. Oltre alle due attività sospese, in una terza sono emerse altre irregolarità che hanno portato a sanzioni. Nel complesso, a seguito di tutti gli accertamenti, i Carabinieri hanno rilevato carenza di documentazione inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, locali non idonei e privi dei requisiti di igiene. Sanzioni e ammende verbalizzate superano i 75.000 euro.