La segnalazione Un lettore: "Scarsa illuminazione davanti alla stazione di Rimini: luogo insicuro"

Analoghe criticità rilevate nell'area intorno al bike park e lungo il lato di via Roma

Un nostro lettore ha scritto alla redazione ma anche all'amministrazione comunale segnalando "degrado e scarsa illuminazione del parcheggio principale davanti alla stazione di Rimini, nell'area intorno al bike park e lungo il lato di via Roma", chiedendo "un intervento tempestivo".

"La zona della stazione è stata riqualificata con nuovi arredi, fontane e alberature. A pochi metri, tuttavia, i lampioni del parcheggio sono datati, in gran parte spenti o guasti, e dopo il tramonto l'area resta quasi al buio. Con il passaggio all'ora solare il buio arriva molto presto, e il luogo è frequentato a ogni ora da famiglie con bambini, pendolari e lavoratori. Analoga criticità riguarda la pista ciclabile adiacente al parcheggio, lato via Roma, che dovrebbe essere illuminata da quegli stessi lampioni ed è invece praticamente al buio, proprio di fronte allo studentato, con evidenti ricadute sulla sicurezza di studenti e ciclisti. La scarsa illuminazione e il degrado favoriscono inoltre la presenza di persone senza fissa dimora nell'area del bike park. Un parcheggio pubblico, con un continuo via vai di auto e persone, non è però un luogo idoneo nemmeno per chi vi cerca riparo: serve una risposta dignitosa e sicura per tutti", evidenzia il lettore, che parla di molteplici segnalazioni agli uffici competenti "senza alcun riscontro".

"Auspico quindi che l'amministrazione intervenga in tempi brevi, in vista delle festività natalizie e di fine anno, ripristinando i punti luce non funzionanti e avviando un ammodernamento complessivo dell'impianto, con il coinvolgimento anche dei servizi di sicurezza e assistenza sociale. Il modello esiste già: i parcheggi sul retro della stazione, ben illuminati e riqualificati, dimostrano che l'intervento è realizzabile. Basterebbe estendere lo stesso standard all'area più visibile e frequentata, per dare alla città un ingresso all'altezza e tutelare residenti, studenti e turisti", chiosa il lettore.