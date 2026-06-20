Un Mare di Rosa 2026: una notte di emozioni che ha unito migliaia di persone sulla spiaggia di Rimini

L'evento si conferma così uno degli appuntamenti più amati della Notte Rosa, capace di coinvolgere tutte le generazioni

Venerdì 19 giugno la spiaggia di Rimini Sud si è trasformata in un grande luogo di incontro dove migliaia di persone hanno condiviso sorrisi, musica, spettacoli e momenti di autentica felicità. Dai bambini che correvano sulla sabbia inseguendo le bolle di sapone illuminate dalle luci degli spettacoli, ai ragazzi che brindavano all'inizio dell'estate con un calice di vino in mano osservando il mare, fino alle famiglie sedute sulla battigia ad ammirare artisti e musicisti: ogni tratto di spiaggia raccontava una storia diversa.

Un Mare di Rosa si conferma così uno degli appuntamenti più amati della Notte Rosa, capace di coinvolgere tutte le generazioni e trasformare la riva del mare in un'esperienza collettiva fatta di condivisione, leggerezza e bellezza.

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro della Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini Sud, alla collaborazione del Comune di Rimini e all'impegno di oltre 150 operatori, artisti, associazioni e volontari che hanno lavorato insieme per regalare alla città una serata speciale.

Il cuore pulsante della manifestazione è stato il decennale di "Un Mare di Vino". Le cantine della Strada dei Vini e dei Colli di Rimini hanno accolto migliaia di visitatori in un percorso che non è stato soltanto una degustazione, ma un vero momento di incontro tra persone, storie e territorio. Intorno ai calici si è creata un’atmosfera di convivialità e condivisione.

Intanto il profumo della griglia e gli spiedini di carne e pesce de La Brace e Bertino dell'Associazione Rimini per Tutti hanno accompagnato le passeggiate dei partecipanti con i piedi nell’acqua e la brezza marina a far da cornice, creando quell'atmosfera semplice e autentica che solo una serata in spiaggia può regalare.

Moltissime persone si sono fermate anche davanti alle fotografie della mostra "Un Mare di Terra", dedicata ai produttori e alle cantine del territorio. C'era chi riconosceva un paesaggio, chi si fermava a leggere una storia, chi scattava una foto davanti alle immagini dei colli riminesi. Un piccolo viaggio nell'entroterra vissuto con il mare davanti agli occhi.

Tra gli applausi più calorosi della serata ci sono stati quelli riservati a "Il Ballo", il format ideato e curato da Gianni Donati. Per ore il palco sulla spiaggia è diventato il centro della festa grazie alle esibizioni di Juan Castro, MADD Contemporary Dance, Fermento Etnico, Invasion Crew e Centro Arte Flamenco Mahou de Castilla. Ma il momento più bello è arrivato quando il confine tra artisti e pubblico è scomparso: persone di ogni età hanno iniziato a ballare insieme, trasformando la sabbia in una grande pista a cielo aperto.

Un entusiasmo travolgente ha accompagnato anche "Let's Dance", la grande novità del 2026. Vedere centinaia di persone danzare direttamente sulla battigia sulle note selezionate da DJ Luca Belloni, Gippo DJ e Giovanni Lombardo è stata una delle immagini simbolo della serata. Giovani, adulti e famiglie hanno cantato e ballato insieme le canzoni che hanno fatto la storia degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con il mare a pochi passi e le stelle sopra la testa.

Quando è calata la notte, la spiaggia si è riempita di meraviglia. Gli artisti di Un Mare di Fuoco — Otto Mix, La Barraca e Le Sfilastre — hanno trasformato la battigia in uno scenario da sogno con cerchi infuocati, giochi di fiamme, sculture di fuoco e spettacolari coreografie luminose. Le loro performance hanno catturato lo sguardo del pubblico che, tra applausi e stupore, si è lasciato incantare dal dialogo tra il fuoco, il mare e la notte, in un'atmosfera quasi surreale.

Allo stesso momento, le protagoniste delle Danze Tribali hanno trasportato il pubblico in un viaggio immaginario tra le atmosfere di Mille e una Notte. Costumi scintillanti, movimenti eleganti e musiche evocative hanno trasformato la spiaggia in un angolo d'Oriente affacciato sull'Adriatico.

Un momento di rara bellezza che ha lasciato il pubblico senza parole, tra le foto e i volti meravigliati, è stata l'esibizione con le ali luminose, che si aprivano nel buio come grandi farfalle di luce, danzando leggere sulla battigia e creando giochi di colore che si riflettevano sulla sabbia e sull'acqua.

Anche i più piccoli hanno avuto il loro spazio speciale grazie al Ludobus e al Circo dei Saltimbanchi, che per tutta la serata hanno animato la spiaggia con giochi della tradizione, spettacoli di giocoleria, equilibrismo e animazione. Bambini che correvano sulla sabbia inseguendo bolle di sapone illuminate dalle luci degli spettacoli, genitori e nonni che giocavano insieme ai più piccoli, risate e stupore condivisi: immagini semplici ma autentiche che hanno raccontato perfettamente lo spirito di Un Mare di Rosa, un evento capace di unire generazioni diverse in un'unica grande festa.

Anche la musica dal vivo dei Riverbound e dei Soundcheck ha accompagnato la serata, tra colonne sonore pop e rock che i passanti canticchiavano accompagnati dalle onde del mare.

Poi è arrivata la mezzanotte. Sulla riva si sono raccolte migliaia di persone. Qualcuno con un calice in mano, qualcuno seduto sulla sabbia, qualcuno abbracciato alle persone care. Quando i fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo e si sono riflessi sull'acqua, la spiaggia si è fermata per qualche minuto a guardare in alto.

È stata forse questa l'immagine più bella di Un Mare di Rosa 2026: migliaia di persone diverse che, per una sera, hanno condiviso la stessa emozione.