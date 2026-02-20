Un "mare" di sportivi invade il Misano World Circuit: tornano gli Open Games

Record di iscritti per il Misano Gp Run. I campioni del futuro al via della Misano 100

È tutto pronto a Misano World Circuit per ospitare l’edizione 2026 degli Open Games, la manifestazione multidisciplinare organizzata insieme al Comune di Misano Adriatico e con la collaborazione delle associazioni sportive ASD Team Misano, G.S.Eurobike Riccione e Freestyle Riccione ASD.

Domenica 22 febbraio le porte del circuito si apriranno sin dal primo mattino: dalle 8:30 alle 9:30 la pit lane si popolerà per ospitare i partecipanti alla pattinata non competitiva (info ASD Freestyle Riccione +39 339 218 2569), alla camminata ludico motoria (https://www.misanogprun.it/programma/) e alla pedalata bici (iscrizioni [email protected]).

Alle 10:00 si accenderanno i riflettori sul 14° Misano GP Run, gara podistica internazionale sulla distanza di 10 km, organizzata dall’Asd Team Misano sotto l’egida della World Atheltics e della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Proprio la FIDAL, lo scorso novembre, ha riconosciuto la gara misanese al terzo posto delle gare “classificate ORO” sulla base dei parametri internazionali della WA, rafforzando il prestigio dell’evento.

L’edizione di quest’anno sarà quella dei grandi numeri. Al via della gara competitiva ci saranno 1400 atleti, risultato ben oltre le aspettative, ed altrettanti si presenteranno al via della corsa non competitiva che unisce anche la camminata ludico motoria e la family run.

Gli iscritti alla gara competitiva provengono da circa 20 nazioni europee, ma si contano anche rappresentanti di Kenia, Etiopia e Marocco. Una decina di atleti fra gli uomini e tre in campo femminile che si candidano ad abbattere il record della pista.

Fra le donne si distingue Anna Arnaudo, una delle migliori mezzofondiste italiane che nel 2023 ha vinto l’argento agli Europei Under 23 e che lo stesso ottobre si è laureata vicecampionessa italiana di mezza maratona.

Fra gli uomini due portacolori dell’Atletica Casone Noceto, in particolare, dovranno difendere il primato della gara.

Nel pomeriggio, invece, andrà in scena la quinta edizione della Misano 100, gara nazionale Elite Under 23 di ciclismo, organizzata dal G.S. Eurobike Riccione, che prevede 28 giri del tracciato, per un totale di 117,6 km. La prova, che vedrà al via i futuri campioni del ciclismo italiano e internazionale, aprirà ufficialmente la stagione delle gare ciclistiche in Emilia-Romagna. Attesi 27 team per oltre 180 iscritti, tra cui il team svizzero V.C. Mendrisio e la Nazionale Ucraina. Occhi puntati sui campioni uscenti della S.C. Padovani –Polo– Cherry Bank, vincitori dell’edizione 2025 con Lorenzo Ursella, pronti a difendere il titolo.

Nella giornata degli Open Games sarà possibile anche effettuare test ride gratuiti dei nuovi modelli di E-bike in e off road a cura di Tecnobike e approfondire l’offerta degli altri operatori della Square: Garage 51, GRT GYTR Yamaha Pro Shop, Terranova, Snapshot, oltre al Centro Tecnico Federale FMI.