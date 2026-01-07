Un Mare d’Inverno: a Rimini la magia della spiaggia continua anche dopo le feste

Domenica 11 gennaio aperitivo al tramonto

Si spengono le luci delle festività, ma in spiaggia la magia non si ferma. “Un mare d’inverno” continua a trasformare la spiaggia in un luogo suggestivo e fuori dal tempo, dove la sabbia, il mare e le installazioni diventano protagonisti di un’esperienza da vivere anche dopo le feste.

La spiaggia accoglie i visitatori con la sua duna di sabbia e con le installazioni fotografiche della mostra nata dalla collaborazione tra Mind Marea, Innamorarsi in Riviera e Piacere Spiaggia Rimini. Un percorso visivo ed emozionale che sta registrando un enorme successo di pubblico, reso ancora più magico dalla nevicata di questi giorni, confermandosi come uno degli elementi più apprezzati di questa stagione invernale. La risposta dei visitatori testimonia il desiderio di vivere la spiaggia anche fuori stagione, riscoprendone il fascino più autentico.

Prosegue così la rassegna di eventi “Un Mare d’Inverno”, progetto di destagionalizzazione che continua ad arricchire il proprio palinsesto con appuntamenti capaci di animare la spiaggia e di coinvolgere cittadini e visitatori.

Il prossimo appuntamento in programma è domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18:00, presso i Bagni Ricci di Mare, con un aperitivo al tramonto accompagnato da dj set. In consolle Belloni e Padovani, con la voce di Claudia Viola, per un appuntamento che unisce musica, atmosfera e mare, in un contesto unico e suggestivo.

“Un Mare d’Inverno” continua a raccontare una spiaggia diversa, capace di vivere tutto l’anno e di trasformarsi in un palcoscenico naturale dove cultura, intrattenimento e territorio si incontrano. Un progetto che guarda al futuro del turismo e alla valorizzazione della Riviera, dimostrando che il mare non conosce stagioni.