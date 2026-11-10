Un Medioevo tutt'altro che buio: Beatrice Del Bo racconta la vera vita dell'epoca

Giovedì 12 novembre, alle 17.30, alla Biblioteca Gambalunga di Rimini, la storica presenta “Tutto in una notte"

Nuovo appuntamento di novembre con Libri da queste parti 2026. Protagonista dell’incontro sarà Beatrice Del Bo, che presenterà il suo libro ‘Tutto in una notte. Una storia insonne del Medioevo’. L’appuntamento è per giovedì 12 novembre, alle ore 17.30, nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini, dove l’autrice dialogherà con Elisa Tosi Brandi.

Una storia del Medioevo raccontata attraverso le sue notti, per scoprire un mondo sorprendentemente vivo, animato e tutt'altro che immerso nel silenzio e nell'oscurità. È questo il viaggio proposto da Beatrice Del Bo, che invita a guardare il passato da una prospettiva insolita e affascinante: quella delle ore notturne, quando la vita non si ferma e, anzi, sembra moltiplicare le proprie possibilità.

Lontano dall'idea di un Medioevo buio e tetro che ancora oggi sussiste come errata convinzione, di un’epoca arretrata e di declino, le pagine del libro restituiscono un’immagine diversa: notti popolate di persone, voci, luci e avvenimenti, le città e i villaggi si animano al chiarore di lanterne, torce e falò; si lavora, si prega, si festeggia, si costruiscono relazioni e alleanze. Il buio diventa lo scenario di amori segreti, letture appassionate, feste chiassose, viaggi avventurosi, furti, inganni, ubriacature e miracoli. E persino quando arriva il sonno, la quiete è soltanto apparente: suoni e rumori continuano a insinuarsi nei sogni, trasformandoli talvolta in incubi.

Attraverso case, monasteri, botteghe, campi di battaglia e taverne, Beatrice Del Bo accompagna lettrici e lettori in un itinerario storico che restituisce tutta la complessità e la vitalità della società medievale. Una narrazione che intreccia ricerca storica e curiosità, i capitoli si susseguono illuminando aspetti meno conosciuti della vita quotidiana e raccolgono testimonianze mostrando quanto la notte fosse uno spazio di lavoro, socialità, trasgressione, devozione e immaginazione.

L'incontro insieme a Elisa Tosi Brandi sarà l'occasione per lasciarsi sorprendere da un Medioevo diverso da quello che siamo abituati a immaginare: un mondo in cui, anche dopo il tramonto, la vita continua a pulsare.

Beatrice G.M. Del Bo Insegna Storia economica e sociale del Medioevo e Didattica della Storia presso l’Università degli Studi di Milano. Co-direttrice della “Festa del libro antico e medievale di Saluzzo” (Salone Internazionale del libro di Torino); direttrice della collana “I cetrangoli. Nuovi studi di storia medievale” (FrancoAngeli); direttrice del Percorso di Formazione insegnanti Classe A19, Filosofia e Storia. Collabora con il MUSA (museo delle Scienze antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani), diretto da Cristina Cattaneo, e con il progetto FIS “Domina. DOnne MIlanesi Nascoste”, di Lucie Biehler-Gomez. Specializzata in storia dell’economia e della società dei secoli XI-XV, attualmente si occupa di storia della cultura materiale, di genere, di discriminazione – e dei suoi linguaggi - nei confronti di forestieri, schiave, donne, poveri e lavoratori, e di inclusione. Ha studiato a lungo la storia della banca e del credito, corti rinascimentali e aristocrazie subalpine e le forme di esercizio e di esibizione del potere ma le sue ricerche più recenti riguardano la cultura materiale, la storia dei lavoratori e di genere.

È giudice e presidente di giuria in numerose rievocazioni storiche (Bevagna, Isola Dovarese, Albenga) e molto impegnata in attività di III Missione, oltre alla direzione della “Festa del libro antico e medievale di Saluzzo”, cura per “Io Donna”, il settimanale del Corriere della Sera, il Vodcast “Donne nella Storia” su Spotify.