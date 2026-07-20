Un mercoledì di eventi: la Rimini Shopping Night, ma non solo. Il programma

Torna il mercoledì sera del centro storico: negozi aperti, eventi, cultura, musica e iniziative per tutta la famiglia

Dare nuova luce al centro storico, sostenere il commercio di vicinato e rendere Rimini sempre più attrattiva anche per i turisti. Sono questi gli obiettivi della Rimini Shopping Night, l'iniziativa promossa e coordinata da Cna Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, che torna come tutti i mercoledì, anche mercoledì 22 luglio.

Un progetto nato per valorizzare il cuore della città, coinvolgendo negozi, boutique, botteghe storiche, pubblici esercizi e attività del centro, e promosso anche attraverso la collaborazione con le strutture ricettive affinché i visitatori possano conoscere e vivere le opportunità offerte dal centro storico nelle serate estive.

L'obiettivo di Cna è "promuovere il commercio locale, incentivando cittadini e turisti a frequentare il centro storico e a scoprirne le eccellenze, trasformando ogni mercoledì sera in un'occasione di incontro, shopping e socialità. Per tutta la serata i negozi resteranno aperti fino a tardi, mentre le vie del centro si animeranno con musica, iniziative diffuse e un'atmosfera capace di rendere ancora più piacevole passeggiare tra piazze, strade e attività commerciali, contribuendo a sostenere il tessuto economico cittadino e a rafforzare l'attrattività del centro storico durante tutta l'estate".

Tra gli eventi in programma di questa settimana spicca la Jazz Night organizzata da LiScAriolA – Cucina di Pesce, in Piazzetta San Martino, dove dalle 20.30 il Jazz Flor Duet, composto da Mariapia Gobbi e Cristian Giannini, accompagnerà la cena con musica dal vivo in un'atmosfera elegante e rilassata.

Alle ore 21 l'Arena Francesca da Rimini, in piazza Malatesta, ospiterà "Risuona Rimini – Rimini, i suoi locali ed i suoi miti", uno spettacolo che ripercorre la storia della vita notturna riminese attraverso racconti e musica, proponendo un viaggio emozionale tra i locali che hanno segnato intere generazioni.

Sempre alle 21 il Museo della Città ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna "Omero sotto le stelle", con l'incontro "L'arte del sorriso. Dèi capricciosi ed eroi imperfetti: il comico come antidoto", a cura di Marinella De Luca, dedicato al rapporto tra mito, emozioni e attualità.

Al Cinema Teatro Tiberio, nel Borgo San Giuliano, è invece prevista la proiezione in prima visione di "Chopin – Notturno a Parigi", diretto da Michal Kwiecinski.

Cartoon Club e le mostre aperte in città

Prosegue anche il programma del Cartoon Club, con numerose esposizioni distribuite tra Castel Sismondo e il Museo della Città. A Castel Sismondo continua la mostra "Spider-Man – Nella tela dell'Uomo Ragno", un omaggio a oltre sessant'anni di storia editoriale del celebre supereroe. Al Museo della Città sono visitabili le esposizioni dedicate a Giorgio Cavazzano, uno dei più importanti fumettisti italiani e autore del manifesto dell'edizione 2026, oltre alla mostra "Resistenza/Resistenze – Quando le immagini parlano più delle parole", che invita a riflettere sui temi della memoria, della libertà e dell'impegno civile, e all'esposizione "Lingua, femminismo, istituzioni: Alma Sabatini tra parole e immagini".

Tra le altre mostre aperte figurano "Estate contemporanea" ai Palazzi dell'Arte, con la collettiva internazionale Sailing to Byzantium: 6 artists from New York e la personale di Luca Giovagnoli Summer Dream; al Fellini Museum - Palazzo del Fulgor sono invece visitabili "Carlo Zauli. Sensualità della forma" e "Spade e pallottole: i conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele".

Al Museo della Città prosegue inoltre "Il codice della Passione, Bellini e Mantegna allo specchio", dedicata a due capolavori del Rinascimento italiano, insieme alla mostra "Del mare e d'altri sogni" di Filippo Manfroni, mentre a Palazzo del Fulgor è allestita "inVisibili. Le Pioniere del Cinema".

Musei, visite guidate e cultura sotto le stelle

Anche questa settimana tornano le aperture serali dei musei cittadini. Museo della Città e Domus del Chirurgo saranno visitabili gratuitamente dalle 21 alle 23 per i cittadini riminesi e per gli under 30, mentre il Fellini Museum aprirà in via straordinaria nello stesso orario, con visita guidata a Castel Sismondo alle 21.15.

Numerose anche le proposte dedicate alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città: "Una Notte al Museo – Eutyches e i mosaici di età imperiale" alla Domus del Chirurgo, il Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini, la visita "Rimini nascosta", organizzata da Arte e Musei Italia, e "Notturno d'Arte", passeggiata culturale serale dedicata ai principali monumenti cittadini.

Mercatini, gusto e sport

Tra gli appuntamenti più attesi torna La Magnèda, la cena del Mercato Coperto dove, dalle 18 alle 23, gli operatori preparano dal vivo piatti realizzati con i propri prodotti, accompagnati da intrattenimento musicale.

In piazza Cavour spazio a "I ricordi in soffitta", il mercatino dedicato ai bambini fino a 12 anni, mentre in piazza Tre Martiri torna "Artigiani al Centro by Night", la mostra mercato serale dell'artigianato handmade.

Per chi desidera coniugare benessere e attività fisica proseguono infine gli appuntamenti di Fluxo Summer al Ponte di Tiberio, con allenamenti all'aperto guidati da istruttori specializzati.

Musica nei locali del centro

La serata sarà animata anche dai locali del centro storico e del Borgo San Giuliano. Al Caffè Vecchi 1850, in viale Tiberio, è in programma "Drink in Vinile" con il DJ Inti, che proporrà una selezione musicale esclusivamente su dischi a 45 giri, contribuendo ad arricchire l'atmosfera della Rimini Shopping Night e confermando il ruolo delle attività commerciali come protagoniste di un centro storico sempre più vivo, attrattivo e partecipato.