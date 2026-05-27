Un mese d'anticipo: il ponte sul Marano a Riccione riapre il 28 maggio

"Il nuovo ponte sul Marano - spiega l'amministrazione comunale - è stato riprogettato secondo i più avanzati standard sismici e di tenuta idraulica"

Il nuovo ponte sul torrente Marano in viale D’Annunzio aprirà al traffico giovedì 28 maggio a partire già dalle prime ore del mattino. La struttura tornerà così interamente transitabile sia dalle autovetture che dai mezzi pubblici del trasporto locale, garantendo la piena fluidità della circolazione proprio alla vigilia della stagione balneare. Il completamento dell’opera era infatti previsto soltanto per l’inizio dell'estate, fissato da contratto al 21 giugno, ma i lavori hanno avuto una decisa accelerazione.

“La certezza dei tempi e la rapidità dell'intervento rispondono nei fatti anche ad alcune esternazioni diffuse via social ipotizzando presunti ritardi nell'esecuzione dei lavori - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - . A parlare, invece, è la concretezza dei dati ufficiali del cronoprogramma: il vecchio ponte è stato chiuso al transito veicolare il 7 gennaio 2026, una scelta strategica e programmata dell'amministrazione per tutelare il tessuto commerciale e i ristoranti della zona durante tutto lo shopping natalizio. Avendo fissato il termine contrattuale di fine lavori al 21 giugno, la riapertura di domani mattina certifica che l'opera si è conclusa con quasi un mese di anticipo sulla tabella di marcia. Un risultato tangibile che supera le polemiche con la forza dei fatti. Di fronte a tentativi di alimentare speculazioni politiche noi mettiamo sul tavolo i dati reali. Questo risultato è il frutto di una programmazione solida e di un eccezionale lavoro di squadra tra gli uffici tecnici del Comune, la direzione lavori, la ditta costruttrice e tutte le maestranze, che hanno lavorato a ritmi serrati per abbattere i tempi. Consegnare questa infrastruttura strategica e sicura prima dell'avvio ufficiale della stagione balneare è la dimostrazione che Riccione corre, guarda avanti e si muove con i fatti, lasciando volentieri le polemiche sullo sfondo”.

"Il nuovo ponte sul Marano - spiega l'amministrazione comunale - è stato riprogettato secondo i più avanzati standard sismici, di sicurezza statica e di tenuta idraulica. L'infrastruttura stradale si sviluppa su una soluzione ingegneristica a campata unica della lunghezza complessiva di circa 33 metri e 80 centimetri e una larghezza di 10 metri e 80 centimetri. Dal punto di vista architettonico e urbanistico, il progetto si inserisce in modo armonioso tra le due passerelle pedonali preesistenti, riprendendone la piacevole forma curvilinea grazie a un'opportuna calandratura delle travi effettuata in stabilimento. L'opera garantisce un fondamentale miglioramento della sezione idraulica del torrente, poiché la totale demolizione delle vecchie pile in alveo e l'adozione della caratteristica forma arcuata dell'impalcato aumentano significativamente l'altezza utile dall'intradosso, ottimizzando il deflusso delle acque in piena".

Da domani 28 maggio cessa ogni deviazione e il transito sarà quindi pienamente ripristinato, inclusa la reintroduzione della Linea 11 del trasporto pubblico locale.