Un mese di eventi: a Misano scende "La Magia del Natale"

Torna anche la grande pista di pattinaggio. Dal 6 dicembre fino alla Befana.

La magia del Natale è pronta ad invadere Misano Adriatico. Da sabato 6 dicembre si aprirà un mese di luci, atmosfere natalizie ed eventi per tutta la famiglia che si concluderà martedì 6 gennaio con la tradizionale Festa della Befana.

Anche quest’anno l’attrazione principale sarà la grande pista di pattinaggio di 360 mq in piazza della Repubblica che accoglierà ogni giorno adulti e bambini per divertenti momenti di condivisione. La pista sarà aperta tutti i giorni: nei giorni feriale dalle 15 alle 19.30, mentre nei festivi e prefestivi l’apertura sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.

A fare da cornice ci sarà un piccolo villaggio natalizio con casette in legno che proporranno dolci e altri cibi tipici del periodo natalizio.

L’inaugurazione della pista è in programma sabato 6 dicembre alle ore 15:00, preceduta da una esibizione degli allievi di Nirea Danze.

Nella stessa giornata ci sarà l’accensione delle luminarie che avvolgeranno Misano in un’atmosfera suggestiva. In serata, alle 21:00, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione ci sarà il Concerto dell’Immacolata a cura del Coro filarmonico “Le Voci Liriche”.

Domenica 7 dicembre, dalle 15:00, nel piccolo Villaggio natalizio in Piazza Repubblica andrà in scena la Festa con Babbo Natale, con mercatino natalizio e merenda offerta di Comitati Cittadini.

La Festa con Babbo Natale si ripeterà tutte le domeniche fino a Natale, arricchita dalle divertenti performance di artisti di strada. Domenica 14 dicembre appuntamento con Diego Draghi in “Fuori pista”; domenica 21 dicembre si esibiranno Pallotto Pallotto in “Comipop” e Mr Dudi in “la bottega delle stramegazze”. Il 21 dicembre saranno attesi come ospiti speciali anche i Babbi Natale in Moto del Moto Club Misano.

Il programma “La Magia del Natale” prevede altri momenti suggestivi. Martedì 16 dicembre, nell’ambito del cartellone Astra Verba Ridens, il Cinema Teatro Astra ospiterà il concerto gospel di David Gulley e The Cleveland Chorale, ensemble di fama internazionale proveniente dall’Ohio.

Sempre all’Astra, sabato 20 dicembre andrà in scena la tradizionale Cerimonia di Fine Anno con i saluti del sindaco, le premiazioni e il brindisi degli auguri.

Sabato 27 dicembre, alle ore 21:00, andrà in scena un altro appuntamento della rassegna Astra Verba Ridens: Maria Pia Timo e Vito porteranno in scena lo spettacolo comico Hotel Viganò.

Come conclusione alle festività natalizie martedì 6 gennaio al mattino ci sarà il tradizionale Tuffo della Befana mentre al pomeriggio, in piazza della Repubblica, andrà in scena la Festa della Befana, con consegna delle calze ai bambini, merenda ed esibizione degli artisti di strada Pink Lady e Giulio Ottaviani.

Da non perdere, infine, i presepi artistici allestiti in varie località del Comune di Misano e gli eventi diffusi nelle frazioni, a cura dei Comitati Cittadini, con i primi appuntamenti in calendario già nel weekend del 29 e 30 novembre a Misano Monte e Santamonica.

Il calendario completo degli eventi La Magia del Natale e del Natale nelle Frazioni è disponibile sul sito www.visitmisano.it.