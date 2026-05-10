Un milione di euro per asfaltare le strade di Pennabilli

Il Sindaco e l'amministrazione comunale vincono il bando del Ministero dell'Interno

L'Amministrazione Comunale di Pennabilli annuncia che ha nuovamente vinto un bando del Ministero dell'Interno finalizzato all'asfaltatura delle strade comunali per 1.000.000 di euro. E' il primo Comune in graduatoria di tutta la Regione Emilia-Romagna. Il Sindaco Mauro Giannini ringrazia l'Ufficio Tecnico Comunale, tutto lo staff di consulenti e ingegneri che ha creato e tutti i suoi Assessori e Consiglieri che lo supportano.