Un milione e mezzo per interventi all'ospedale Franchini: i lavori sono conclusi

L'intervento di riqualificazione, negli ultimi anni, ha interessato la parte esterna e interna

Lunedì 6 ottobre alle ore 11, Ausl Romagna e Amministrazione comunale di Santarcangelo inaugureranno simbolicamente, all'ospedale Franchini, il padiglione storico “Rosa Lazzarini”, che nel corso degli ultimi anni è stato oggetto di un consistente intervento di riqualificazione, esterna e interna, ultimato proprio in questi giorni.

Dopo la sistemazione dell’obitorio, i lavori hanno interessato la facciata, gli spazi esterni e i percorsi pedonali nell’area adiacente al padiglione storico. Per quanto riguarda gli spazi interni, concluso l’intervento di adeguamento degli impianti, partiranno nei prossimi mesi i lavori per la realizzazione degli spogliatoi riservati al personale al piano seminterrato del fabbricato. Circa 1,5 milioni di euro il costo degli interventi, compresi quelli di prossima realizzazione, parte dei quali finanziati con il Pnrr.