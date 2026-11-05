Sicurezza a Rimini Un milione per le telecamere: 53 nuovi occhi elettronici tra Bellariva e Miramare

Ad oggi la rete di videosorveglianza conta 487 telecamere attive e 31 postazioni per la lettura targhe

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino attraverso la realizzazione di un sistema composto da 53 telecamere e che interesserà il quadrante di Rimini Sud. Verranno installate telecamere “intelligenti” di lettura targhe Ocr (Optical Character Recognition) affiancate da alcune telecamere ad alta definizione (di contesto) posizionate sulle intersezioni e svincoli strategici individuati dalla Polizia Locale, in concerto con la Polizia Stradale. Saranno in totale 53, distribuite tra Bellariva e Miramare. L’intervento, per un investimento di 1 milione di euro, rientra nel più ampio progetto City Vision per il monitoraggio dei principali accessi e svincoli viari e andrà ad integrarsi con altri interventi già realizzati o in corso di esecuzione da parte del Comune di Rimini, come Transit OK e Centro Sicurezza, oltre alle telecamere installate in corrispondenza del Parco del mare, delle opere del Psbo, in piazzale Toscanini, evitando ridondanza e massimizzando al tempo stesso le coperture degli impianti. Il controllo e la gestione delle immagini saranno esclusivamente riservati alle forze di pubblica sicurezza. Si andrà inoltre a creare una rete di distribuzione dati in fibra ottica ad anello per una lunghezza di circa 9km che andrà a coprire la zona di Rimini Sud, da via Cavalieri di Vittorio Veneto a via Rimembranze allacciandosi alle reti in fibra comunale esistenti già sul territorio.

Ad oggi la rete di videosorveglianza conta 487 telecamere attive e 31 postazioni per la lettura targhe, con una significativa estensione realizzata nell'anno in corso: sono state infatti installate 122 nuove telecamere distribuite tra centro storico, quartieri esterni al centro città e zone e infrastrutture strategiche. Tra le aree interessate piazza Ferrari, il sottopasso tra le vie Curiel, Morri e Mazzini a Viserba, via Gradizza a Corpolò, il parco Don Tonino Bello, i nuovi tratti del Parco del Mare a Rimini sud, il parcheggio di piazza Marvelli e la Stazione.