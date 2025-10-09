Un murale che celebra Igor Protti, il bomber riminese nei cuori dei tifosi

L'opera inaugurata nel quartiere Poggiofranco a Bari

Igor Protti sta proseguendo il suo percorso di cura e sono quotidiane le testimonianze d'affetto del mondo sportivo. L'ultima arriva da Bari, città nella quale l'attaccante riminese ha giocato per quattro stagioni, dal 1992 al 1996. Nell'ultima ha conquistato il titolo di cannoniere in A e proprio uno dei gol è stato fonte di ispirazione per un murale dell'artista Silvio Paradiso. L'opera, promossa dall'associazione Retake Bari, è stata realizzata nel quartiere Poggiofranco. Protti era in collegamento video per l'inaugurazione e ha ringraziato "per i cori e per quella meraviglia che avete realizzato". I suoi sostenitori hanno esposto un grande striscione: "Igor, Bari ti ama". Nel murale, Protti colpisce la palla in rovesciata: è il gol che decise la gara di Bergamo con l'Atalanta, stagione 1995-1996. L'attaccante sfruttò un cross dalla destra per inventare una prodezza e firmare la doppietta decisiva per la vittoria finale, 1-2.