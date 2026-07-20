Un musical dedicato a Pinocchio arricchisce il calendario estivo di Italia in Miniatura

Al termine dello show, spazio all'atteso Meet & Greet: i personaggi rimarranno a disposizione dei piccoli ospiti per le foto ricordo

Saranno Alice, Pinocchio, la Fata Turchina e Trilly, in persona, ad aprire le porte di Italia in Miniatura il 23, 24 e 25 luglio, le tre nuove date di apertura serale che il parco tematico riminese dedica alla fiaba italiana più famosa nel mondo con un musical curato dalla regista Elena Ronchetti.

Con le nuove aperture straordinarie di giovedì, venerdì e sabato, diventano sei gli appuntamenti di apertura prolungata del mese, tutti con orario 10:00 - 22:30 e biglietto serale dalle 18:00. Un'occasione unica per scoprire le 300 miniature anche quando cala il sole, con Venezia accesa di riflessi dorati, i brividi in notturna della Vecchia Segheria e il panorama di un’Italia costellata di luci da ammirare dalla Torre Panoramica. Una serata resa ancora più speciale dall’animazione e dagli spettacoli dal vivo, inclusi nel biglietto.

Fulcro delle tre nuove date è il debutto di “Pinocchio, un sogno in miniatura”, il musical per famiglie che andrà in scena dal palcoscenico di Piazza Italia alle ore 21. I celebri personaggi della storia daranno vita a uno spettacolo trascinante, interamente recitato e cantato dal vivo, capaci di unire musica, danza, comicità e interazione con il pubblico.

La trama prende il via con Alice che scopre la magia di un'Italia da esplorare attraverso la fantasia, invitando Pinocchio a vivere una nuova avventura tra le meraviglie del Paese più bello del mondo. Tra incontri sorprendenti e imprevisti divertenti – complici il Gatto e la Volpe, protagonisti di scatenate coreografie e irresistibili gag – il pubblico verrà proiettato in un viaggio ricco di emozioni, fino all’arrivo di Trilly. La celebre fatina inviterà tutti i bambini a trasformare la timidezza in allegria, scatenando un grande momento di festa sulle note di una coinvolgente Baby Dance.

Al termine dello show, spazio all'atteso Meet & Greet: i personaggi rimarranno a disposizione dei piccoli ospiti per le foto ricordo. Inoltre, per accogliere al meglio i bambini e trasformarli nei loro eroi preferiti, una magica "Fata Truccabimbi" sarà presente in Piazza Italia già dalle ore 19:00.

Pensata per un pubblico di ogni generazione, la produzione celebra i valori dell'immaginazione, dell'amicizia e della condivisione. Il parco tematico che più di ogni altro coniuga cultura, bellezza, divertimento e amore per l’Italia è cornice e co-protagonista del delicato omaggio a Carlo Collodi, l’autore di “Pinocchio”, nel bicentenario della nascita dell’autore. Il nuovo musical si affianca a "Il Mago delle Stelle", lo show di magia per bambini dal vivo basato su trucchi e illusioni tutte da ridere, già in scena ogni mercoledì di luglio alle 21:15 sempre in Piazza Italia.

Nelle date dell’evento il parco è aperto dalle 10:00 alle 22:30, con le attrazioni attive fino alle 21:45. Entrambi gli spettacoli sono inclusi nel biglietto d'ingresso, acquistabile anche online. Dalle ore 18:00 è disponibile lo speciale biglietto serale, valido per la promozione "Secondo giorno a 5 Euro".