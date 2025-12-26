Un Natale di condivisione a San Patrignano: 839 gli ospiti che hanno festeggiato

Quasi 60mila persone raggiunte con il progetto di prevenzione WeFree di San Patrignano

Calore e condivisione, le due parole che hanno caratterizzato il Natale 2025 di San Patrignano. Degli 839 ospiti totali, 426 son quelli che hanno vissuto il loro primo Natale in comunità, di cui 67 ragazze e 359 ragazzi. Per tutti loro una giornata di festa fatta di abbracci, sorrisi e nuove consapevolezze, un momento diverso per ognuno a seconda del momento del percorso che stanno vivendo, di certo condiviso con educatori e persone che li affiancano in questa rinascita. Una giornata di festa ripensando anche a quanti nel 2025 si sono reinseriti e sono magari tornati a vivere la festa in famiglia, ben 256 persone di cui 148 con un lavoro già certo e 8 impegnati in percorsi di studio (scuola superiore o università) o corsi professionali.

“Come ogni anno sono giorni di speranza per tutti noi che viviamo la comunità ogni giorno e per le tante famiglie che ci hanno affidato i loro figli – racconta la presidente della comunità Vittoria Pinelli – Sono anni in cui continuano ad entrare tanti ragazzi, ben 629 solo nel 2025 e per fortuna tanti di loro, quasi il 70%, ha colto l’importanza di questa occasione, accettando la sfida di restare in comunità e di mettersi in gioco nel confronto quotidiano con l’altro. Sono persone di ogni età che arrivano da tutta Italia e dall’estero, con alle spalle le storie più disparate, tutte accomunate da un male di vivere e da una dipendenza da droghe, alcol e gioco che ne avevano annullato l’esistenza. Un in bocca al lupo a tutte e tutti loro, certa che, sostenuti e aiutati dai nostri educatori, sapranno riscoprire il piacere della vita”.

Un 2025 in cui a San Patrignano sono continuati i lavori per l’ultimazione dei 300 nuovi alloggi per le ragazze e i ragazzi della comunità, e durante il quale la comunità ha portato a termine l’installazione di diversi impianti fotovoltaici sopra i tetti di varie strutture, dalla sala da pranzo, ai magazzini, alla cantina, alle stalle. “Abbiamo intrapreso un percorso importante di efficientamento energetico per essere quanto più autosostenibili e poter così aver più risorse da dedicare direttamente a chi è in percorso. Grazie al fotovoltaico e all’aggiornamento dell’impianto di cogenerazione riusciremo ad essere autonomi per circa il 60% del nostro fabbisogno”.

L’anno che sta per terminare però è stato decisamente importante per San Patrignano per il suo impegno in favore della prevenzione: oltre 58mila persone raggiunte di cui 51.353 studenti degli istituti di I e II grado, 5452 docenti e 1750 genitori e comunità educante. “Aumenta di anno in anno il nostro impegno nella prevenzione a seguito delle tante richieste di intervento da parte delle scuole – chiosa Pinelli - Purtroppo assistiamo a una crescita del disagio giovanile e ci auguriamo, attraverso il nostro progetto di prevenzione WeFree, di essere sempre più un aiuto per famiglie e scuola nell’importante compito educativo che portano avanti giorno dopo giorno”.