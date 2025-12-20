Un Natale di doni e solidarietà: i Carabinieri incontrano i bambini all'Ospedale Infermi di Rimini

Una mattinata tra regali, musica e palloncini

Ci sono gesti che comunicano più di mille parole. Piccoli atti silenziosi, semplici, ma capaci di illuminare una stanza, di accendere un sorriso anche dove quotidianamente il coraggio è messo alla prova.

È con questo spirito che la Compagnia Carabinieri di Rimini ha voluto dedicare un momento speciale ai piccoli pazienti dei reparti di Neonatologia, Pediatria ed Oncologia infantile dell’Ospedale “Infermi” di Rimini. Ogni militare ha contribuito personalmente all’acquisto dei doni: giochi, colori, libri ricchi di storie e morbidi peluche da stringere nei momenti difficili. Piccoli oggetti materiali, ma carichi di un valore molto più grande: quello della vicinanza, della cura e dell’impegno che l’Arma pone nei confronti della comunità che serve.

L’iniziativa non è stata solo una consegna di regali, ma un incontro tra sguardi. Il silenzio rispettoso dei corridoi ospedalieri, la delicatezza e l’emozione negli occhi dei genitori: ogni istante ha raccontato la presenza, la capacità di ascolto e il cuore dei militari, sottolineandone il profondo lato umano. Fare il Carabiniere vuol dire essere parte della vita delle persone, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà.

La Direzione Sanitaria e il personale medico e infermieristico dei reparti, impegnati ogni giorno in prima linea, hanno accolto con gioia l’iniziativa, sottolineando come la vicinanza delle Istituzioni rappresenti un sostegno prezioso per i bambini e per le famiglie che affrontano percorsi di cura talvolta lunghi e complessi.

A rendere tutto ancora più speciale è stata la partecipazione dei volontari del Comitato Turistico di Viserba, vestiti da Babbo Natale, e dei musicisti del gruppo Red Beans and Rice che, con canti natalizi, hanno portato allegria tra i corridoi. Alla riuscita dell’evento ha contribuito anche il personale del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, giunto all’Infermi dopo essere atterrato con il velivolo nell’apposita area messa a disposizione dall’ospedale.

La mattinata si è conclusa in un clima emozionante: i Carabinieri hanno salutato i bambini lasciando loro doni e palloncini, ricevendo in cambio sguardi felici e stupiti, con la certezza di aver regalato un momento di autentica gioia e spensieratezza.