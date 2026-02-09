Un nuovo mezzo per aiutare chi ha più bisogno: Verucchio investe nella mobilità solidale

Prosegue la collaborazione tra Comune, Anteas e Pmg Italia

Martedì 10 febbraio alle ore 11 in piazza Europa a Villa Verucchio sarà consegnato un veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia.

Sul Progetto Mobilità garantita prosegue così la collaborazione tra il Comune di Verucchio, l’Associazione Anteas di Rimini e Pmg Italia per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili.

Il Progetto di Mobilità Garantita ha preso il via nel Comune di Verucchio nell’anno 2018, attraverso un veicolo donato dalla Concessionaria Opel di Rimini e, successivamente, sostituito, dal 2022, con un veicolo Fiat Olmedo concesso in comodato gratuito da Pmg Italia.

I veicoli in questi ultimi 7 anni hanno eseguito mediamente circa 300 viaggi al mese accompagnando oltre 500 persone ogni anno e permettendo loro di raggiungere agevolmente posti di lavoro, ospedali e ambulatori, centri diurni, centri sportivi e tanto altro.