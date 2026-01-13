Un nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta a Rimini: prosegue l'iter

Previsto un investimento di 400.000 euro

Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta di Rimini. Dopo l'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, il Comune di Rimini ha affidato il servizio di rilievo topografico e redazione degli elaborati tecnici necessari alla predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

L'affidamento riguarda le attività di inquadramento territoriale, rilievi altimetrici e redazione della cartografia: si tratta di un passaggio tecnico per avviare la fase di progettazione vera e propria dell'intervento, che prevede un investimento complessivo di 400mila euro.

Il servizio consentirà di disporre di tutti gli elaborati grafici e tecnico-economici necessari per redigere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, primo grado di progettazione dell'opera.

Il nuovo parcheggio sorgerà su un'area con destinazione urbanistica a parcheggio, con accesso previsto da via San Leo. L'intervento, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027, è volto a offrire un servizio di sosta qualificato ai residenti delle abitazioni nelle immediate vicinanze, con particolare attenzione ai requisiti ambientali e di sostenibilità.

Tra le caratteristiche progettuali previste: stalli di sosta con pavimentazione permeabile per favorire l'assorbimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica a LED per garantire efficienza energetica e sicurezza, sistema di smaltimento delle acque con possibile trattamento delle acque di prima pioggia, e interventi di implementazione del verde di arredo pubblico.

L'Amministrazione comunale procederà con le successive fasi progettuali che porteranno all'approvazione del progetto esecutivo e all'assegnazione dei lavori.