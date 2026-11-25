Conclusi i lavori Un nuovo spazio dedicato alla natura all'Osservatorio Naturalistico Valmarecchia

In primavera l’inaugurazione ufficiale, insieme al rinnovato tetto dell’Osservatorio

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione del Giardino botanico e della Biodiversità, il nuovo spazio didattico-naturalistico allestito nell’area esterna dell’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia di Poggio Torriana, a cura dell’associazione OaSì - Insieme per le valli. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo ottenuto attraverso il Bando “Fondo di Solidarietà 2025 - Fondazione Rimini” dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna destinato al Terzo settore con il sostegno di due importanti realtà imprenditoriali del territorio: Focchi di Poggio Torriana e il Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche di Rimini.

Il nuovo Giardino botanico e della Biodiversità interessa una superficie di circa 900 metri quadrati e nasce con l’obiettivo di valorizzare gli spazi verdi dell’Osservatorio, trasformandoli in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dedicato alla conoscenza e alla tutela della biodiversità. L’intervento ha previsto la realizzazione di un percorso didattico-naturalistico accessibile, arricchito da specie vegetali autoctone e officinali, microaree botaniche tematiche, pannelli informativi e due hotel per api, strutture in legno pensate per offrire rifugio agli insetti impollinatori. Particolare attenzione è stata riservata alla creazione di habitat favorevoli a questi piccoli e fondamentali protagonisti degli ecosistemi naturali, il cui ruolo è essenziale per il mantenimento della biodiversità.

Il progetto è stato realizzato privilegiando materiali naturali, soluzioni a basso impatto ambientale e interventi rispettosi delle caratteristiche del luogo grazie agli esperti dell’associazione, il professore di Ecologia e Sostenibilità ambientale dell’Università di Urbino, Riccardo Santolini e l’entomologo Massimiliano Fabbri.

“Con questo nuovo spazio, l’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia amplia ulteriormente le proprie opportunità di educazione ambientale, offrendo a scuole, famiglie, cittadini e visitatori la possibilità di conoscere da vicino la ricchezza del patrimonio naturale attraverso l’osservazione diretta sul campo. Il Giardino botanico e della Biodiversità rappresenta un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione dell’Osservatorio - spiega Giorgia Bertozzi, presidente di OaSì -. Siamo felici che questo progetto sia stato reso possibile grazie a una collaborazione tra istituzioni, fondazioni, imprese e terzo settore: un esempio concreto di come, lavorando insieme, si possa contribuire alla cura e alla valorizzazione di un bene comune. Ringraziamo l’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna, Focchi SpA e Cren, per aver creduto nel progetto e aver contribuito concretamente alla sua realizzazione. Un ringraziamento va anche al Comune di Poggio Torriana, per il sostegno alle attività dell’Osservatorio e per i recenti lavori di rifacimento del tetto della struttura, un intervento importante per la conservazione di questo presidio di conoscenza e divulgazione naturalistica”.

L’associazione dà fin da ora appuntamento all’inaugurazione ufficiale del Giardino della Biodiversità, prevista in primavera.