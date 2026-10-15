Un parcheggio "salato": sentenza ribaltata, Comune di Riccione dovrà pagare 15 milioni di euro

La vicenda riguarda la gestione del parcheggio interrato del lungomare della Repubblica

Sentenza ribaltata, in appello, per la causa intentata da una società privata contro il Comune di Riccione: l'ente dovrà pagare 15,5 milioni, oltre agli ulteriori accessori previsti dalla sentenza. La vicenda è quella del parcheggio interrato sul lungomare della Repubblica. La società privata aveva intentato causa civile nel 2015, chiedendo la risoluzione del contratto di convenzione, stipulato nel 2008 con il Comune di Riccione. E ora la sentenza d'appello ha ribaltato il verdetto. L'importo di 15,5 milioni, spiega l'amministrazione comunale, "è attualmente oggetto di approfondimento da parte degli uffici e dei consulenti dell’Ente per una puntuale valutazione dei relativi effetti giuridici, contabili e finanziari". Allo stesso modo gli avvocati del Comune stanno analizzando le motivazioni della sentenza. "Nel pieno rispetto dell’Autorità giudiziaria e della decisione assunta dalla Corte d’Appello, l’amministrazione ritiene doveroso approfondire ogni profilo della pronuncia e verificare la sussistenza dei presupposti per proporre ricorso in Cassazione, nell’interesse del comune e della collettività riccionese. L’attuale amministrazione, pur non essendo coinvolta nella genesi della vicenda e negli atti che hanno originato il contenzioso, è pienamente impegnata nella tutela degli interessi della comunità, della stabilità finanziaria dell’Ente e della salvaguardia delle risorse pubbliche. Ulteriori informazioni saranno fornite una volta completato l’esame tecnico e giuridico della sentenza e definite le conseguenti determinazioni dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo resta quello di affrontare con serietà, trasparenza e senso di responsabilità una vicenda maturata nel corso di oltre un decennio, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento a tutela degli interessi della città di Riccione e dei suoi cittadini", la dichiarazione dell'amministrazione.



