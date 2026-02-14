Un Podcast e non solo per raccontare storie e tradizioni della Valconca

Valconca Racconta: il progetto dell'Unione dei Comuni Valconca con Il Gesto coop sociale

Prende il via "Valconca Racconta – Storie e Tradizioni della Valconca", progetto promosso dall’Unione della Valconca e realizzato in collaborazione con la cooperativa Il Gesto, finanziato nell’ambito del bando regionale LG14/2025.

L’iniziativa propone un percorso gratuito rivolto ai giovani tra i 14 e i 35 anni che desiderano raccontare il territorio attraverso nuovi linguaggi digitali: podcast, interviste, contenuti audio e video. Un laboratorio pratico che unisce tradizione e innovazione, con l’obiettivo di valorizzare le storie locali e rafforzare il protagonismo giovanile.

Il primo modulo, “Il Laboratorio che racconta”, si svolgerà presso il centro “Il Cerchio” di Morciano di Romagna. Gli incontri si terranno il martedì dalle 15.00 alle 17.00, con avvio il 24 febbraio e calendario già definito per le settimane successive (3 marzo, 17 marzo, 31 marzo, 14 aprile). Il percorso potrà proseguire in base al coinvolgimento del gruppo e agli interessi che emergeranno durante le attività.

Durante il laboratorio i partecipanti impareranno a ideare e costruire una narrazione, registrare audio e interviste, montare contenuti, partecipare ad attività sul territorio e lavorare in gruppo sperimentando linguaggi digitali diversi. Sono inoltre previste uscite di scouting, partecipazione a eventi e feste locali nel corso del 2026 e la realizzazione di interviste e resoconti anche in modalità flessibile.

Il progetto si articola in tre fasi: laboratorio di podcast, rassegna culturale itinerante “On Air” nei Comuni dell’Unione e festival finale nell’autunno 2026, con presentazione pubblica dei contenuti realizzati e momento conclusivo di restituzione alla comunità.

L’obiettivo è duplice: da un lato favorire l’aggregazione e l’inclusione dei giovani attraverso strumenti creativi e accessibili; dall’altro valorizzare il patrimonio immateriale della Valconca attraverso uno sguardo nuovo, capace di intrecciare memoria, innovazione e partecipazione.

Il progetto prevede il coinvolgimento attivo di amministrazioni comunali, scuole, biblioteche e associazioni del territorio, con l’intento di costruire una rete stabile di collaborazione a sostegno delle politiche giovanili.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, con iscrizione tramite modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUsU2irgrWcNXkLg0FXtzr3kOz0E2KoiMqjs58J6azjpmLw/viewform