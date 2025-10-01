Un ponte adriatico tra Verucchio e la città albanese di Mallakastra: i sindaci si incontrano

L'incontro nell'ambito del progetto regionale di collaborazione internazionale tramite il Gal, tante le analogie fra le due località

Martedì 30 settembre una delegazione della città albanese di Mallakastra ha visitato Verucchio. la missione del Paese delle aquile si è svolta nell'ambito del progetto regionale a guida dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) "BYLLIS - EU for economic development - Tourism-led local economic development with a focus on cultural heritage", supportato da ART-ER .

Il progetto si propone di supportare lo sviluppo territoriale dell'area di Mallakastra (un'area interna della Prefettura di Fier, nell'Albania centrale) stimolando il turismo nella zona, soprattutto attraverso la valorizzazione dell'importante sito archeologico di epoca illira presente nell'area.

Le attività che come ART-ER sono realizzate in questo contesto insieme alla Regione riguardano il coinvolgimento della comunità e dei portatori di interesse del territorio. In particolare, nei prossimi mesi prevediamo di accompagnare il territorio di Mallakaster nello sviluppo di una strategia di branding e marketing turistico, e di costituire un gruppo di lavoro pubblico-privato che possa valutare la possibilità di continuare in futuro a lavorare congiuntamente per lo sviluppo del territorio, sotto forma di associazione simile ai GAL europei o in altra forma.

La delegazione di Mallakastra era guidata dal sindaco Qerim Ismailaj; ne facevano parte il presidente del Consiglio comunale l'assessore alla cultura. Sono stati ricevuti dalla sindaca Lara Gobbi e dall'assessora alla cultura Maria Antonietta Pazzini, che hanno presentato le esperienze del nostro territorio come possibili esempi di riferimento.

Mallakastra presenta infatti considerevoli analogia con Verucchio. Situata nell'entroterra ma a poca distanza dal mare, nel suo territorio è presente l'importante sito archeologico di Byllis, città illirica, poi ellenistica e romana. Inoltre vi si svolge una manifestazione musicale molto conosciuta ed è rinomata per le tradizioni gastronomiche, che intende valorizzare.