Un ponte tra Italia e Cina da oltre 26 anni: delegazione in visita al Comune di Rimini

Rimini e Yangzhou hanno avviato le loro interazioni ufficiali nel 1996, diventando città gemellate nel 1999

Nel pomeriggio di ieri (martedì 14 aprile), il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi, hanno ricevuto in residenza comunale una delegazione dalla città gemellata di Yangzhou.

Ospite principale della visita Luo Xueming, vicesindaco del Governo Popolare Municipale di Yangzhou e vicepresidente dell'Associazione Popolare di Yangzhou per l'amicizia con i paesi stranieri, accompagnato da Sun Zhongyi, membro dell'ufficio generale del governo popolare municipale, e da Deng Yan, responsabile della Divisione delle Associazioni di Amicizia dell'Ufficio degli Affari Esteri di Yangzhou. Presenti anche i rappresentanti dell'Associazione Generale di Commercio Italo-Cinese – Sezione Adriatico, con il presidente Zhou Zhongxing, il presidente esecutivo Yang Xianwei e il vicepresidente Ye Chunhua.

"Un incontro di cortesia e conoscenza reciproca, ma anche l'occasione per scambiarsi dei doni e rinnovare i rapporti di cooperazione economica e commerciale, il miglioramento della collaborazione nel turismo e l'approfondimento dello scambio interculturale tra le due città", spiegano da palazzo Garampi.

La relazione tra Rimini e Yangzhou dura da oltre 26 anni. Le due città hanno avviato le loro interazioni ufficiali nel 1996, diventando città gemellate nel 1999, con frequenti scambi e cooperazioni che hanno prodotto risultati significativi in diversi ambiti. Nel marzo 2024 è stato rinnovato il patto di gemellaggio con la sottoscrizione di un nuovo memorandum per celebrare il 25° anniversario dei legami, rafforzando la collaborazione economica, commerciale, culturale e turistica.