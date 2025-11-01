Un premio per Brayan Schiaratura: brilla il giovane talento riminese

La Fidal Emilia - Romagna premierà Brayan Schiaratura nella categoria Juniores

Brayan Schiaratura del Golden Club Rimini International, ormai più che una semplice speranza dell’atletica italiana, questa sera a Bologna riceverà un importante riconoscimento nell’ambito della Festa dell’Atletica emiliano - romagnola che andrà a porre accanto a quello di “Atleta riminese dell’Anno” ricevuto nel 2024.

La Fidal Emilia - Romagna premierà Brayan Schiaratura nella categoria Juniores fra gli atleti che si sono maggiormente distinti nella stagione 2025 in campo nazionale ed internazionale. Un annata davvero d’oro per Brayan Schiaratura dove si è fregiato di ben 5 titoli regionale, fra corsa campestre, pista e strada, impreziosito dal debutto in Nazionale Under 20 nell’incontro internazionale ad Oderzo.

In casa dell’Atletica Golden Club Rimini si respira soddisfazione per il riconoscimento assegnato a Brayan Schiaratura ottenuto grazie al suo impegno e la sua determinazione; valori che caratterizzano i giovani biancorossi come Pietro Lami campione regionale nei 800m allievi e vice campione nei 1500, Chiara Sabattini campionessa regionale nei 1500 e medaglia d’argento nei 800m allieve confermando l’eccellente lavoro del settore tecnico e la vitalità dell’atletica riminese.

Terminata la premiazione Brayan Schiaratura raggiungerà il resto della squadra del Golden a Prato dove domenica disputerà il Campionato Italiano di corsa su strada km 10 . assieme a Pietro Lami, Francesco Tamagnini, Mattia Malavolta, Ludovico Vincenzi, Saverio Montanari, Christan Riofrio (km 10) mentre Chiara Sabattini (km 6).