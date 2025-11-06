Un prestigioso incarico per il regista riminese Marco Bertozzi: "Voce autorevole sul cinema italiano"

La prestigiosa Accademia del Lincei lo ha incaricato di svolgere una ricerca sul paesaggio nel cinema italiano del Novecento

Marco Bertozzi, noto regista riminese, è stato insignito lo scorso giugno del Premio per la Critica dell'arte e della poesia dell'Accademia nazionale del Lincei. Nella motivazione del premio si sottolineava: «svolge attività di ricerca e di studio secondo un ampio e qualificato programma, che già dalla formazione mostra di spaziare dalle discipline storico artistiche all’ambito delle immagini in movimento; su questa base ha anche svolto un’attività operativa nel campo della video-documentazione e della video-saggistica, e ha prodotto testimonianze originali nel panorama degli studi del settore». Oggi Bertozzi è stato scelto dalla stessa Accademia per condurre una ricerca sul paesaggio nel cinema italiano del Novecento.

«Siamo davvero orgogliosi dell’importante riconoscimento che l’Accademia dei Lincei ha conferito al nostro concittadino Marco Bertozzi, che porta ancora una volta il nome di Rimini in uno dei luoghi più prestigiosi della cultura italiana: un traguardo che premia un percorso di ricerca e di passione», commentano il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l'assessore Michele Lari.

«Marco Bertozzi - proseguono sindaco e assessore - è una delle voci più autorevoli quando si parla di cinema italiano e documentario e quando si parla di immaginario felliniano. Con i suoi libri, i suoi film documentari e il suo instancabile lavoro di ricerca, ha saputo raccontare il nostro Paese attraverso le immagini, con uno sguardo profondo e originale. Il legame profondo che Marco ha con Rimini e con il cinema del grande maestro Fellini ha visto nell’ideazione artistica e multimediale del Fellini Museum una sua importante collaborazione. Oggi questo riconoscimento è anche un po' nostro: è la dimostrazione che Rimini sa esprimere eccellenze che vengono riconosciute ai più alti livelli. A Marco vanno i nostri complimenti più sinceri e un grande in bocca al lupo per questo nuovo, entusiasmante capitolo della sua carriera».