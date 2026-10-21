Motori Un riccionese spopola nel Campionato Regionale Minicross: Alex Pirone vince il titolo

Grazie ai suoi risultati, è stato scelto per rappresentare l'Emilia-Romagna ai Trofei delle Regioni

Un dominio assoluto, firmato da un talentuoso ragazzino di soli 13 anni. Si è concluso il 4 ottobre allo 04 Park Monte Coralli, il circuito di motocross di Andrea Dovizioso, il Campionato Regionale Minicross Emilia-Romagna, che ha incoronato il riccionese Alex Pirone Campione Regionale della categoria 85cc senior. Alex ha conquistato meritatamente la tabella rossa vincendo tutte le gare in calendario, confermando una passione viscerale per il fuoristrada e per i grandi salti nata fin da bambino. Oggi il giovane pilota corre per il team Caparvi-Levi Racing su Ktm 85 ed è già stabilmente nella Top 10 del Campionato Italiano MxJunior. Grazie ai suoi risultati, è stato scelto per rappresentare l'Emilia-Romagna ai Trofei delle Regioni, dove ha contribuito a conquistare una straordinaria vittoria assoluta nel Minicross e un ottimo terzo posto nel Minienduro.