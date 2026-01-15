Un ring alle Befane: a Rimini due giorni di Muay Thai e Kick Boxing

Fine settimana dedicato agli sport da combattimento

L'arte del combattimento trova spazio alle Befane Shopping Centre di Rimini per un fine settimana ad alta intensità spettacolare.



Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 il centro commerciale riminese ospita infatti una dimostrazione di Muay Thai e Kick Boxing a cura dell’associazione sportiva Zero Passi Indietro, che porterà per l'occasione alle Befane una cinquantina tra maestri e atleti.

Nelle due giornate, a partire dalle 15.30, il pomeriggio sarà animato da combattimenti dimostrativi sul ring con la partecipazione di atleti professionisti. Accanto alle esibizioni, sono previsti momenti di coinvolgimento dedicati ai grandi come ai più piccoli: anche i bambini avranno la possibilità di salire sul ring e sperimentare in sicurezza alcune semplici tecniche, sempre guidati dagli atleti esperti. Non mancherà anche un angolo per scattarsi una foto in posa, indossando ad esempio dei guantoni da combattimento.

Il pomeriggio sarà accompagnato da animazione con quiz e attività di intrattenimento con gadget per i partecipanti.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinarsi a queste discipline sportive in modo controllato e sicuro, osservandone da vicino regole, valori e preparazione atletica.



L’evento è a ingresso libero.