Un salotto in alluminio per il giardino: tutti i motivi per sceglierlo

Cambiare è difficile: legno, plastica, rattan o ferro confondono. Ma una nuova tendenza outdoor convince sempre più appassionati.

Hai presente quella sensazione che provi quando finalmente arriva la bella stagione e pensi "adesso, finalmente, mi posso godere il giardino"? Probabilmente, ti immagini già lì, con un caffè in mano la mattina presto, o con gli amici, alla sera, per una allegra grigliata in compagnia. Il problema è che poi ti guardi intorno e pensi: questi mobili non vanno più bene, sono scomodi, rovinati, oppure semplicemente non ti piacciono più. È il momento di cambiare, ma la scelta non è semplice. Legno, plastica, rattan, ferro: ogni materiale promette qualcosa di diverso, ogni consiglio che ti viene offerto sembra contraddire gli altri. Ma c'è una tendenza in forte ascesa, una soluzione che sta conquistando un numero sempre maggiore di appassionati del giardinaggio e dell'arredamento outdoor. Chi l'ha provata, difficilmente torna indietro.

Previsioni meteorologiche, addio!

Ti è mai capitato di correre fuori perché sta per piovere e devi coprire tutto il tuo arredamento da giardino per evitare che si rovini? O, peggio ancora, di dimenticarti di farlo e ritrovare, il giorno dopo, tutto inzuppato d'acqua? Ecco, con i salotti da giardino in alluminio puoi dire addio a questi problemi. L'alluminio è un materiale incredibilmente resistente. Piove? Pazienza. C'è umidità nell'aria? Non importa. Il sole batte incessantemente per tutto il giorno? Nessun problema. L'alluminio se ne sta lì tranquillo, non gli succede niente. Non si copre di ruggine come quel vecchio tavolino in ferro che hai dovuto buttare e non si gonfia, né si crepa, come succede al legno quando prende troppa acqua. Sei in partenza per un weekend fuori città? Non devi preoccuparti di mettere in atto mille precauzioni. Questa tranquillità mentale ha un valore inestimabile. E c'è di più: nel tempo, apprezzerai la solidità intrinseca dell'alluminio. Non si allenta, non emette scricchiolii inquietanti, non richiede di stringere viti ogni due settimane. Semplicemente, funziona e lo fa al meglio.

Mobili che puoi spostare senza chiamare aiuto

Quante volte hai pensato "vorrei mettere le sedie più in là" e poi hai rinunciato perché erano troppo pesanti? Oppure hai dovuto aspettare che tornasse a casa qualcuno o chiamare un vicino per darti una mano? Con l'alluminio questi problemi spariscono. Si tratta di un materiale leggerissimo. Puoi spostare una poltrona con una mano sola, anche se non sei particolarmente forte. Questa cosa cambia tutto, davvero. Il sole si sposta e vuoi stare all'ombra? Sposti il divano facilmente, in trenta secondi. Arrivano più persone del previsto? Riorganizzi lo spazio in un attimo. Hai voglia di cambiare un po' la disposizione dell'arredamento da esterno? Il giardino diventa veramente tuo, non hai più l'obbligo di mantenere una configurazione fissa del tuo arredamento da giardino perché spostare tutto è troppo faticoso. Anche le pulizie diventano una passeggiata: sollevi, pulisci sotto, rimetti giù. Niente sudore, niente fatica. Quando, poi, arriva il momento di riporre i mobili per l'inverno, non devi più organizzare un vero e proprio trasloco. Puoi far tutto rapidamente e senza stress.

Salotti in alluminio per esterno: anche l'occhio vuole la sua parte

Ammettiamolo: nell'arredamento, l'estetica gioca un ruolo fondamentale. Vuoi che il tuo giardino sia bello e che gli ospiti ti facciano i complimenti. La bella notizia è che l'alluminio oggi può essere lavorato secondo qualsiasi stile di arredamento. Avrai la possibilità di scegliere un design moderno e minimalista o una soluzione più classica e tradizionale. La scelta è ancora più ampia per ciò che riguarda i colori. Esistono persino finiture che imitano fedelmente l'aspetto del legno, senza però presentare i suoi inconvenienti. Insomma, le possibilità sono infinite. La vera magia di un salotto in alluminio risiede nella facilità di gestione e manutenzione. Per mantenere in ottime condizioni il tuo salotto in alluminio non devi fare praticamente nulla: la sua manutenzione è quasi inesistente. Dimentica le verniciature annuali, gli oli protettivi o i prodotti specifici: è sufficiente usare un panno umido e del sapone neutro per riportare ogni elemento al suo splendore originale. Non ti servono prodotti costosi, non devi passare il weekend a fare manutenzione e non hai necessità di rivolgerti a professionisti. Tra cinque o dieci anni il tuo salotto sarà ancora lì, perfetto, pronto per altre estati. E tu potrai usare il tempo per quello che conta davvero: rilassarti, godendoti il tuo giardino.