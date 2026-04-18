Un santarcangiolese su due dice sì alla donazione di organi: ma il dato è in leggero calo

L’assessore Borghesi: “Numeri positivi, ma occorre continuare a sensibilizzare la cittadinanza su un tema così importante”

Sono stati 805 i santarcangiolesi che nel 2025 hanno espresso il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta di identità presso lo Sportello al cittadino del Comune. Su un totale di 2.325 maggiorenni che nel corso dell’anno hanno richiesto il rilascio del documento, il 52,2% ha scelto di dichiarare la propria volontà in materia: un dato in lieve diminuzione rispetto al 2024, quando la percentuale si attestava al 56%. D’altra parte, si registra un aumento delle dichiarazioni favorevoli: il 66,4% dei cittadini si è infatti espresso per il ‘sì’, contro il 63,3% del 2024 e cala di conseguenza la percentuale di chi si è dichiarato contrario che scende dal 36,7% del 2024 al 33,6% del 2025. A livello nazionale, secondo il Report 2025 pubblicato dal Centro Nazionale Trapianti, sulle dichiarazioni di volontà rilasciate in Comune sono il 59,9% i cittadini che hanno scelto il ‘sì’, mentre si attestano al 40,1% i ‘no’.

Per l’assessore ai Servizi demografici, Filippo Borghesi, il confronto tra i dati locali e quelli nazionali evidenzia la sensibilità della comunità rispetto a un tema tanto delicato quanto fondamentale.

“Il 19 aprile ricorre la Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti – dichiara l’assessore Borghesi – che nasce dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti proprio per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del consenso alla donazione”. “In linea con la nuova campagna – conclude Borghesi – è necessario continuare a informare i cittadini su questa opportunità, dal momento che anche i dati a livello nazionale ci dicono che quasi il 40% di chi rinnova la carta d’identità scopre soltanto allo sportello del Comune di potersi esprimere in merito alla donazione. È quindi fondamentale rafforzare la comunicazione affinché la consapevolezza sia sempre più diffusa già prima dell’accesso ai servizi comunali”.

Tutti i cittadini maggiorenni, al rilascio o al rinnovo della carta d'identità, possono dichiarare la loro volontà sulla donazione presso lo Sportello al Cittadino, che invia poi al Sit (Sistema informatico nazionale per i trapianti) la dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato. È comunque sempre possibile cambiare idea, perché fa fede l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo. In alternativa è possibile anche registrare la volontà presso l’Ausl, compilare il “tesserino blu” del Ministero della Salute o il tesserino di una delle associazioni del dono, portare con sé qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, da conservare tra i documenti personali, oppure esprimere la propria volontà all’Aido (Associazione italiana donatori di organi, tessuti e cellule), scegliendo tra le diverse modalità previste.