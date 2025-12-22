Un sorso di Borghetti, un mondo di esperienze da vincere: scopri l’iniziativa Branca Enjoy 180°

L'iniziativa per celebrare i 180 anni di Fratelli Branca Distillerie

Ci sono momenti che diventano ricordi semplicemente perché li condividiamo con chi amiamo. Una risata tra amici, il profumo di caffè che si diffonde in cucina, un brindisi improvvisato davanti alla partita più attesa: sono attimi di convivialità che liquore Borghetti accompagna e suggella da sempre. Meglio conosciuto come liquore di vero caffè espresso italiano, Borghetti regala un gusto pieno, vellutato e inconfondibile, capace di trasformare ogni sorso in un piccolo rito da vivere insieme.

Borghetti nasce dalla passione per il caffè espresso, dalla scelta accurata dei chicchi e dall’attenzione alla tradizione italiana. Il suo aroma intenso e armonioso è capace di unire generazioni diverse, creando occasioni di incontro autentiche. Borghetti accompagna momenti spontanei di convivialità: dagli spalti di uno stadio tra amici appassionati di calcio, alle serate casalinghe davanti a una partita o durante una cena tra familiari. Ogni sorso diventa così un gesto di condivisione, un invito a fermarsi e godersi il momento.

Ecco perché durante le festività, Borghetti trova la sua dimensione perfetta. Dopo il pranzo o la cena, il profumo di caffè riempie la stanza mentre le conversazioni si intrecciano e le risate si moltiplicano. Il gusto vellutato e armonico accompagna chiacchiere, brindisi e piccoli rituali che rendono speciale ogni incontro. Il formato tascabile “Borghettino”, ben noto ai tifosi e ai frequentatori abituali degli stadi, permette di condividere facilmente il liquore di vero caffè espresso, confermando il suo spirito conviviale e amichevole, sempre pronto a trasformare un momento ordinario in un ricordo duraturo.

Per celebrare i 180 anni di Fratelli Branca Distillerie, Borghetti fa parte dell’iniziativa Enjoy 180°, che trasforma l’acquisto di una bottiglia in un’opportunità per vivere esperienze uniche. Dal 26 settembre 2025 al 15 gennaio 2026, chi acquista una bottiglia di Borghetti, Brancamenta, Fernet-Branca o Stravecchio Branca riceverà un voucher dal valore di 20 euro, utilizzabile per attività di viaggio, benessere, cultura o tempo libero. Ogni bottiglia dà diritto a un credito esperienziale, cumulabile con altri per vivere momenti ancora più memorabili. Partecipare è semplice: basta registrarsi sul sito dell’iniziativa e caricare la fotografia dello scontrino.

Il voucher da 20 euro offre l’opportunità di vivere esperienze reali, dai weekend fuori porta alle cene gourmet, dai trattamenti benessere alle attività culturali. Questo rende l’acquisto non solo un gesto quotidiano, ma l’inizio di un percorso di piacere, scoperta e condivisione. Ogni esperienza diventa così parte dei momenti vissuti con Borghetti, trasformando il gusto in un piacere da vivere in compagnia

Borghetti resta un punto di riferimento per chi apprezza il tempo passato insieme. Le sue note intense di vero caffè espresso, la sua cremosità e il suo carattere deciso creano un filo invisibile che unisce amici, familiari e appassionati del liquore. Con Enjoy 180°, questa energia si trasforma in un’occasione concreta per vivere, scoprire e condividere nuove esperienze, celebrando la passione, l’amicizia e la convivialità che da sempre definiscono l’anima di Borghetti.