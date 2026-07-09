Un sudario sulla spiaggia di Riccione per i bambini uccisi a Gaza, la sindaca: "Sosteniamo con forza l'iniziativa"

L'iniziativa è promossa da MondoDonna Onlus in collaborazione con il collettivo Carnia per la Pace

“Un immenso lenzuolo bianco trasformerà questo sabato la spiaggia di Riccione in uno spazio pubblico di memoria, empatia e profonda riflessione civile, dove ricorderemo insieme gli oltre diciottomila bambini uccisi a Gaza". Così la sindaca Daniela Angelini ricorda l'iniziativa in programma dopodomani (sabato 11 luglio) al bagno 90 di Riccione: dalle 18.30 un corteo lungo la battigia porterà il sudario, un telo bianco largo sette metri e mezzo e lungo venticinque metri, sul quale sono stati trascritti a mano i nomi di 18.457 bambini e ragazzi vittime del conflitto a partire dal 7 ottobre del 2023. L'iniziativa è promossa da MondoDonna Onlus in collaborazione con il collettivo Carnia per la Pace e con il patrocinio del Comune di Riccione e della Provincia di Rimini. “Cammineremo insieme per restituire dignità a ogni singola esistenza vittima di questo genocidio. Portare questa testimonianza nel pieno della vita estiva e balneare è una scelta precisa per superare l’indifferenza e riaffermare che la tutela dell’infanzia e il diritto alla vita sono valori universali superiori a ogni confine. La nostra amministrazione sostiene con forza questo percorso, che prosegue con l’incontro insieme alla giornalista Paola Caridi, nel segno del dialogo e della pace. Saremo al fianco dei riccionesi, delle associazioni, delle parrocchie e di tutti gli ospiti della città di Riccione, che ringrazio di cuore per esserci e per lanciare tutti insieme un grande messaggio di fratellanza di fronte al mondo intero: fermiamo questo massacro", commenta la prima cittadina della Perla Verde. Al termine del corteo, intorno alle 19.30, Paola Caridi sarà protagonista del momento di approfondimento culturale in piazzale San Martino.

L’amministrazione comunale della Perla Verde esprime "un sentito ringraziamento agli operatori di spiaggia per la grande disponibilità dimostrata nell’accogliere l’evento e per la preziosa collaborazione garantita nel presidiare la battigia, assicurando che l’area di transito necessaria al passaggio del corteo e del grande telo bianco venga lasciata libera".

"L’iniziativa sta registrando una straordinaria risposta da parte del tessuto sociale, civile e religioso locale. Hanno confermato la loro formale adesione la Rete pace Rimini, che unisce le principali sigle della società civile tra cui Cgil Rimini, Anpi, Acli, Arci, Emergency, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII con Operazione Colomba ed Europa Verde. Al corteo parteciperanno inoltre l’associazione Vite in transito, il collettivo UltimoGiornoDiGaza_Rimini e AssoPace Palestina Rimini. A testimonianza del carattere corale, inclusivo e profondamente educativo della manifestazione, per questa importante occasione di partecipazione civica sono state coinvolte anche tutte le parrocchie di Riccione", chiosa la sindaca Angelini.

