Un talk show e un evento nel rinnovato circolo sportivo: il weekend a Montefiore Conca

I due appuntamenti in programma venerdì 10 e sabato 11 luglio

Prosegue a Montefiore Conca il calendario estivo di eventi. Venerdì 10 luglio, alle 21.30, all'arena Raciti, è in programma il talk show "Le disgrazie quando arrivano sono in gita sociale", un incontro pensato per offrire al pubblico una serata di riflessione, ironia e confronto. Sabato 11 luglio nella frazione di Serbadone, il rinnovato Circolo Sportivo Ricreativo ospiterà una delle principali novità dell'estate 2026: "Bistecca sotto il Campanile", evento organizzato dalla A.S.D. Montefiorese. L'appuntamento prenderà il via alle 19.30. Il menù prevede bistecca alla brace, formaggio, insalata, acqua e vino al costo di 30 euro, mentre per i bambini sarà disponibile un menù dedicato con salsiccia, patatine e acqua a 10 euro. A concludere la cena sarà il cocomero offerto dall'associazione. Ad accompagnare la serata ci penserà Barbara, con la sua musica dal vivo, che farà da colonna sonora all'intero evento. La partecipazione è esclusivamente su prenotazione, contattando Stefano (333 3139586) oppure Andrea (334 7180050). I posti sono limitati.



"L'iniziativa assume un significato ancora più speciale perché sarà uno dei primi grandi appuntamenti ospitati dal Circolo di Serbadone, inaugurato nei giorni scorsi dopo l'importante intervento di riqualificazione svolto. La struttura, rimasta chiusa per quasi dieci anni, è tornata ad essere patrimonio della comunità grazie al recupero del complesso di Santa Maria della Neve, destinato a diventare nuovamente un punto di riferimento per la vita sociale, culturale e associativa della frazione", spiega l'amministrazione comunale.