Un triangolare calcistico per la ricerca: a San Marino si scende in campo per la solidarietà

In campo la Nazionale Parlamentari Italiana, la Nazionale del Consiglio Grande e Generale e la Nazionale Italiana Sindaci

Venerdì sera il San Marino Stadium ha ospitato Sfida per la Vittoria, un triangolare calcistico nato per sostenere la ricerca sulla rarissima patologia genetica CAMK2B. In campo la Nazionale Parlamentari Italiana, la Nazionale del Consiglio Grande e Generale e la Nazionale Italiana Sindaci, unite da uno scopo comune: sostenere l’Associazione Oceano Blu, fondata dai genitori della piccola Vittoria.

Il clima di festa e solidarietà ha trasformato la partita in un momento di partecipazione autentica. A trionfare è stata la Nazionale Sindaci, guidata anche da Damiano Tommasi. Spiccano in campo anche le quattro atlete della squadra del Consiglio Grande e Generale, esempio di inclusione e determinazione.



L’evento ha avuto tre momenti: il triangolare, la cena di gala con asta benefica al Kursaal e un convegno scientifico a Palazzo Graziani, intitolato “Malattie Rare, CAMK2B: dalla ricerca alla cura”.

«Sostenere la ricerca sulle malattie rare non è un lusso, ma una scelta di civiltà», ha dichiarato Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport, sottolineando l’impegno della Repubblica per la tutela dei più fragili.



Anche l’On. Marco Di Lello, fondatore della Nazionale Parlamentari, ha ribadito l’importanza di una ricerca libera e sostenuta pubblicamente, lontana dalle logiche di mercato: «La piccola Vittoria è riuscita a smuovere le montagne».

Andrea Nardoni, padre di Vittoria e presidente di Oceano Blu, ha condiviso la propria testimonianza: «Noi abbiamo scelto di affrontare questa sfida con energia. La positività è la nostra forza».

Presenze d’eccezione anche dal mondo del calcio con Davide Ballardini e il CT sammarinese Roberto Cevoli. L’iniziativa ha dimostrato che, quando si scende in campo per una causa giusta, la vittoria è sempre collettiva.