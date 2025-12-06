Un viaggio nei sapori di Rimini: la Vecchia Pescheria "torna a vivere" con gusto

L’iniziativa, promossa da Cna Rimini, celebra il lavoro dei produttori locali con una mostra-mercato ricca di specialità

La Vecchia Pescheria di Rimini si anima di sapori, profumi e tradizioni. Oggi (sabato 6 dicembre) il taglio del nastro alla presenza del sindaco, delle istituzioni, della presidenza e della direzione di Cna Rimini; domani e dopodomani (domenica 7 e lunedì 8 dicembre) appuntamento con il mercatino dell’eccellenza artigianale dalle 14.30. L’iniziativa, promossa da Cna Rimini, celebra il lavoro dei produttori locali con una mostra-mercato ricca di specialità. Un programma diffuso che coinvolge i locali della Vecchia Pescheria e della Piazzetta, ciascuno con proposte enogastronomiche in collaborazione con i produttori del territorio. Da non perdere i Seminari del Gusto, masterclass gratuite pomeridiane (allo Zibaldone, Osteria delle Poveracce, Alla Cantinetta e al Caffè Cavour) domenica e lunedì dedicate a olio, salumi, formaggi e birra, a cura di Maurizio Saggion della Scuola del Gusto Cna, oltre alla speciale degustazione del “Supremo Panettone” del Forno della Vecchia Pescheria di lunedì 8 dicembre.

“Nella Vecchia Pescheria” è un percorso sensoriale che unisce cultura, artigianato e ospitalità, valorizzando la filiera enogastronomica riminese e promuovendo un Natale autentico e sostenibile.

«Con Nella Vecchia Pescheria restituiamo vita a uno dei luoghi più identitari di Rimini, valorizzando il lavoro dei produttori romagnoli e delle imprese del centro storico - ha commentato Marco Polazzi Presidente Cna Rimini - questa iniziativa rappresenta pienamente la nostra missione: sostenere la filiera enogastronomica, dare spazio agli artigiani del gusto e promuovere un Natale autentico e sostenibile, fondato sulla qualità del territorio».