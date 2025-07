Un viaggio nel cuore della storia | La Pieve millenaria di Rimini e il mistero che la circonda

Scopri la Pieve di San Lorenzo in Monte a Rimini: chiesa altomedievale con rovine romane e tradizioni millenarie.

La Pieve di San Lorenzo in Monte sorge su una collina a 4 km dal centro di Rimini, sul colle di Covignano. Citata per la prima volta il 9 novembre 976 come Plebe Sancti Laurentii in Monte, è una delle pievi più antiche e significative del territorio riminese. La leggenda vuole che la chiesa sia stata eretta su un precedente tempio romano a Giove Baleno, come suggerirebbero rocchi di colonne e cornici modulari riutilizzate nelle mura.

Storia e stratificazione architettonica

La pieve originaria era articolata in tre navate, con battistero e cripta: tipico esempio di architettura plebana altomedievale. Tra il XVIII secolo e l’età moderna fu rimaneggiata in forma a navata unica, ma l’antica pianta sopravvive nei pilastri e nelle incrostazioni murarie. Durante saggi e restauri sono emerse tracce di materiali romani e riferimenti a un fundum Minervia nominato già nel 1059, elemento chiave per gli storici che ne rintracciano un uso precedente come luogo di culto pagano.

Un luogo su cui pesa il tempo

La pieve ha attraversato fasi altalenanti tra decadenza e tentativi di recupero: era attiva nel 976, riemerse nel XIX secolo e nel 1944 fu scenario involontario di una storia tragica, quando una donna locale fu uccisa da un soldato tedesco durante un episodio bellico nei dintorni. Oggi l’edificio è parzialmente inaccessibile e chiuso al culto, ma un progetto promosso da archeologi, Rotary Club e Regione prevede il restauro della copertura, la valorizzazione delle stratificazioni storiche e l’apertura al pubblico entro il 2026.