Un viaggio nel patrimonio di Rimini: tra notti tondelliane, biblioteche storiche e culture del mondo

Ecco le proposte culturali del weekend

Notturna, tondelliana, seicentesca, extraeuropea, antica: sono tante le occasioni di approfondimento e immersione nel patrimonio artistico e storico che propone la città di Rimini nel weekend alle porte.

Sabato mattina, 29 novembre, si aprono le porte della mostra "Rimini Proibita", ospitata ai Palazzi dell’Arte, con una speciale visita guidata che condurrà i partecipanti in un viaggio tra le immagini di Marco Pesaresi e le parole di Pier Vittorio Tondelli, esplorando la Rimini notturna, fatta di colori intensi, eccessi e solitudini, tra gli anni Ottanta e Novanta. La visita, condotta dai curatori Jana Liskova e Mario Beltrambini, è gratuita ma richiede la prenotazione.

Come ogni ultimo sabato del mese, è possibile partecipare alle visite guidate alle sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi preziosi volumi, codici e arredi della prima biblioteca civica in Italia. L’occasione si arricchisce della mostra "Garampi 300", dedicata al cardinale e bibliotecario Giuseppe Garampi, che espone i preziosi volumi manoscritti e a stampa, che egli destinò per testamento alla Biblioteca. La mostra, eccezionalmente aperta anche il sabato pomeriggio, prevede una doppia visita guidata al mattino e al pomeriggio, per un’immersione tra storia, arte e sapere.

Il programma si completa con due visite guidate tematiche: al Teatro Amintore Galli (domenica 30 novembre), a cura dei Musei Comunali, che rivelerà non solo l'architettura ottocentesca, ma anche le vicende subite nel XX secolo, il dibattito sulla ricostruzione e le storie degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento; e al Convento Santa Maria delle Grazie sul colle di Covignano (sabato 29 novembre), con la sua chiesa storica e il Museo Missionario, a cura di VisitRimini.

Proprio a Covignano, sempre sabato, è prevista un’apertura straordinaria del Museo degli Sguardi, un luogo affascinante e spesso nascosto di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie. Un'occasione per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.

Oltre alla mostra "Rimini Proibita" ospitata nei Palazzi dell’Arte, si possono visitare nell’ala nuova del Museo della città la mostra "Rimini 80: Tondelli e la Riviera" che ricostruisce l’immaginario metropolitano degli anni ’80, ispirato dallo stile di Pier Vittorio Tondelli, "La Pittura Impalpabile" di Giorgio Bellini al Museo della Città; la collettiva "Memento vivi" alla Galleria Zamagni e la mostra "Pavoni, fenici e resurrezioni" all’Augeo Art Space.

Da non perdere la mostra collettiva a cielo aperto, Confine Marea - Sulle rive della contemporaneità, sulla duna della spiaggia di Rimini, tra il bagno 1 e il bagno 63, dove opere di 28 artisti si intrecciano come onde tra fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva, restituendo al pubblico un paesaggio in continua metamorfosi, sospeso tra arte e natura, tra cielo, terra e mare. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia di “Un Mare d’Inverno”, che trasforma il litorale in un paesaggio poetico, dove arte, natura e luce si incontrano.

Ecco in dettaglio tutte le visite guidate della settimana:

sabato 29 novembre 2025

Rimini, Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour

"Rimini Proibita" - visita guidata con i curatori della mostra

I Musei comunali di Rimini organizzano una speciale visita guidata alla mostra che è allestita ai Palazzi dell’Arte fino al 6 gennaio. Un viaggio nella Riviera notturna, tra colori, eccessi e solitudini attraverso cento fotografie scattate da Marco Pesaresi, affiancate da frasi estratte dal romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli. Chi volesse conoscere aneddoti, retroscena, storie racchiuse da quelle immagini potrà farlo insieme ai curatori del progetto espositivo, Jana Liskova e Mario Beltrambini, che accompagneranno i visitatori nella Rimini a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

La visita guidata è gratuita con prenotazione (massimo 50 persone) su www.ticketlandia.com/m/event/riminiproibita

Ore 16.30 Ingresso gratuito



sabato 29 novembre 2025

Biblioteca A. Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga e apertura straordinaria della mostra Garampi

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Sabato 29 novembre apertura straordinaria pomeridiana della mostra Garampi con visita guidata alle sale antiche alle ore 11 e 17.30. Ingresso gratuito su prenotazione. Info: 0541 704326 www.bibliotecagambalunga.it

sabato 29 novembre 2025

Convento Santa Maria delle Grazie, via Delle Grazie, 10 - Rimini Covignano

Rimini city Tour - Il Convento Santa Maria delle Grazie

VisitRimini invita i visitatori a scoprire una delle chiese a cui i riminesi sono più legati: Il Convento Santa Maria delle Grazie. L'edificio è composto da due chiesette, raccolte in un unico corpo, di cui la più antica risale al 1391, mentre la seconda fu costruita nel 1578. Insieme ad una guida si scopriranno il soffitto in legno, il crocifisso della scuola giottesca e l'immagine della Madonna delle Grazie.

La visita è anche l'occasione per visitare il Museo missionario delle Grazie dove sono custoditi numerosi oggetti di culto, ceramiche e monili artigianali provenienti da Cina, Nuova Guinea, Bolivia e Africa. Nel museo artistico sono conservate inoltre preziose tele del 1500 e 1700.

Ore 15. Ingresso a pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/332653-rimini-city-tour-il-convento-santa-maria-delle-grazie/

domenica 30 novembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11. Ingresso a pagamento. Info: www.teatrogalli.it

Le MOSTRE in corso

sabato 29 novembre 2025

Rimini, Via Delle Grazie, 12 loc. Covignano

Aperture straordinarie del Museo degli Sguardi

Sabati pomeriggi di altri sguardi

Un’occasione per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e nascosti di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.

Orario: dalle ore 16 alle ore 18. Ingresso libero. Info: 366 229 7951 www.museicomunalirimini.it/eventi/dal-27-settembre-2025-tornano

fino al 31 dicembre 2025

Rimini, Ala Nuova (secondo piano) - Museo della città

Rimini 80: Tondelli e la Riviera

Viaggio nell'immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli. Una ricostruzione del paesaggio visivo urbano degli anni '80, che ha ispirato lo scrittore Pier Vittorio Tondelli. La mostra, a cura da Fabio Bruschi, ci aiuta a scoprire come la città di Rimini ha plasmato la sua identità, diventando un crocevia di tendenze, cultura e vita notturna.

Orario: 10.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00 Chiuso il lunedì

fino a martedì 6 gennaio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte

Rimini proibita - Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi

Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025?

Dal 13 settembre, le sale dei Palazzi dell’Arte aprono di nuovo al pubblico e ospitano una mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi, che racconta una Rimini notturna, marginale, vibrante, spesso invisibile.

Oltre cento fotografie – molte inedite, a colori e in grande formato – costruiscono un racconto che attraversa locali, corpi, sogni e trasgressioni. Queste immagini trovano corrispondenza nel romanzo 'Rimini' di Pier Vittorio Tondelli, di cui quest'anno ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione. La mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi e il romanzo di Pier Vittorio Tondelli si incontrano per restituire l'immagine di una Rimini di fine millennio, fatta di cultura e umanità, di sogni e trasgressioni.

L’esposizione, curata da Jana Liskova e Mario Beltrambini, inaugura la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte ed è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Savignano e con Isa Perazzini, madre del fotografo.

Orario: dal martedì alla domenica e festivi > dalle 10 alle 13 / dalle 16 alle 19. Info: https://palazziarterimini.it

fino a giovedì 4 dicembre 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

La Pittura Impalpabile

Mostra delle opere di Giorgio Bellini

Una raccolta straordinaria di opere di Giorgio Bellini, artista di fama internazionale e figura di rilievo nell’arte contemporanea italiana. La mostra offre un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo poetico e profondamente evocativo di Bellini. La Pittura Impalpabile presenta una selezione curata di opere recenti e storiche, che raccontano l’evoluzione di Bellini e la sua continua esplorazione del chiaroscuro e della luce. Attraverso questo percorso espositivo, i visitatori potranno immergersi in una dimensione dove il visibile si fonde con l’invisibile, e l’arte diventa strumento di riflessione, sogno e scoperta.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito. Info: 0541 793851 https://museicomunalirimini.it/mostre/pittura-impalpabile-giorgio-bellini

fino al 10 gennaio 2026

Biblioteca Gambalunga (Sale Antiche), via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global

A trecento anni dalla sua nascita, la Biblioteca Gambalunga celebra Giuseppe Garampi con una mostra che ne ripercorre la vita e il lascito. Un viaggio nel tempo, dentro le sale antiche e tra le pagine che lui stesso ha scelto di tramandare. Perché Garampi non fu solo un uomo di Chiesa o di diplomazia. Fu soprattutto un uomo di libri. E il suo gesto – come quello di Alessandro Gambalunga due secoli prima – continua a parlare al presente, custodendo il passato e illuminando il futuro.

Orario: dal lunedì al venerdì: 10-13 / 15-18; sabato: 10-13. Ingresso libero.

Apertura straordinaria: sabato 29 novembre, ore 16-19. Info: 0541 704436 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/garampi-300-storie-libri-codici-di-un-cardinale-global

fino a sabato 29 novembre 2025

Galleria Zamagni, via Dante, 29/31 – Rimini

Memento vivi

Mostra personale di Lorenzo Anzini a cura di Chiara Canali. Un progetto che raccoglie e intreccia, in oltre 50 lavori, i tre principali filoni della ricerca pittorica dell’artista originario di Rimini: le Maschere, i Vasoterici (vasi e fiori) e le Balene.

Un percorso espositivo che diventa viaggio iniziatico dalla morte alla rinascita, un attraversamento simbolico del buio per riemergere alla luce, nel segno della resilienza e della vita.

“Memento vivi”, ribaltamento poetico del tradizionale memento mori, invita lo spettatore a ricordarsi di vivere, a riconoscere la propria unicità e a tutelare la differenza come valore.

Orario: dal lunedì al sabato, ore 9 - 13 e 16 - 20. Domenica su appuntamento. Info: www.zamagniarte.it

fino a sabato 6 dicembre 2025

Augeo Art Space, Corso d'Augusto, 217, Rimini

Pavoni, fenici e resurrezioni

Mostra nell'ambito di TRA - Festa delle anime tra due mondi

Spazio all’arte con la collettiva di arte contemporanea che invita a trascendere la mera fine e a esplorare l'inesauribile ciclo di dissoluzione e rinascita concentrandosi sulla forza propulsiva dell'eredità, della metamorfosi e della speranza che fiorisce dalle ceneri. In mostra i migliori artisti della scena artistica contemporanea: Leonardo Blanco, Anna Botticini, Aurora Cubicciotti, Francesco Ferranti, Davide Frisoni, Luca Giovagnoli, Clarita Kuo, Alessandro La Motta, Miriam Lopez de La Nieta, Filippo Manfroni, Yamir Izquierdo Ramos, Silvia Ranchicchio.

Orario di apertura dal lunedì al sabato: 16 – 18. Ingresso libero. Info:www.instagram.com/augeoartspace/

fino al 30 novembre 2025

Centro Commerciale I Malatesta – Rimini

Mostra di pittura collettiva

Torna al Centro Commerciale “I Malatesta” di Rimini la mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione “Amici di ISAL”, realtà da sempre impegnata nella lotta contro il dolore cronico e in attività di ricerca e sostegno a tutti i pazienti che soffrono di questa condizione. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici di ISAL, con il sostegno della Fondazione ISAL e il patrocinio del Comune di Rimini, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dei 20 anni di attività del Centro Commerciale Malatesta. Anche quest’anno, la mostra intende sensibilizzare il pubblico e raccogliere sostegno per la ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile, una battaglia che la Fondazione ISAL porta avanti da anni con impegno e competenza.

La collettiva coinvolge numerosi artisti locali e rappresenta un momento di incontro e condivisione tra chi, attraverso il linguaggio della pittura, desidera contribuire a una causa di grande valore umano. Il Centro Commerciale I Malatesta, che ospita iniziative culturali e benefiche, diventa ancora una volta uno spazio aperto alla comunità e alla solidarietà, dove l’arte incontra la ricerca scientifica. L’esposizione sarà visitabile fino 30 novembre.

Info: www.fondazioneisal.it/



fino al 31 gennaio 2025

duna della spiaggia di Rimini, tra il bagno 1 e il bagno 63

Confine Marea - Sulle rive della contemporaneità

Una mostra che trasforma la duna della spiaggia di Rimini in un osservatorio temporaneo del presente, un luogo dove i linguaggi si intrecciano come onde - fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva - restituendo al pubblico un paesaggio in continua metamorfosi, sospeso tra arte e natura, tra cielo, terra e mare. Il percorso raccoglie le opere di 28 artisti e ogni opera - immagine e testo - è una traccia effimera che interroga la soglia tra ciò che emerge e ciò che scompare, tra memoria e futuro, tra individuo e collettività. Un mezzo per osservare il nostro tempo dalle sue soglie mobili, là dove la terra finisce e il pensiero comincia.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it