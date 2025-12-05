Un viaggio suggestivo in foto nella storia della Valconca: Dorigo Vanzolini presenta il suo libro

San Giovanni in Marignano, incontri in biblioteca: Martedì 9 dicembre (inizio ore 18) ospite Dorigo Vanzolini

Terzo appuntamento con la rassegna di incontri in biblioteca con gli autori locali, un ciclo dedicato alla valorizzazione della produzione letteraria e non solo del territorio. Martedì 9 dicembre (inizio ore 18) è la volta di un volume fotografico, curato da Dorigo Vanzolini e dedicato alla Valconca. Il titolo, La Valle del Conca: storia, arte, paesaggio (La Piazza editore), rimanda immediatamente a un territorio ricco di stratificazioni storiche e culturali, di borghi che conservano intatta la loro identità e di scorci naturali che raccontano, meglio di qualsiasi parola, il legame profondo tra uomo e ambiente.

Un viaggio per immagini in bianco e nero che comincia dalla sorgente e scende fino alla foce del fiume Conca incontrando borghi, abitazoni e persone, fiere e mercati, la messa domenicale, le testimonianze artistiche e scorci paesaggistici di grande suggestione.

L’autore è un ricercatore appassionato, un autentico custode della memoria: va alla ricerca delle testimonianze dirette, incontra le persone, dedica loro tempo, ascolto e attenzione, trasformando le loro storie in preziosi frammenti di identità collettiva. Prima di rivolgere il suo sguardo all’entroterra in questi anni ha condotto un'approfondita ricerca sul mondo della marineria di Cattolica e Gabicce Mare, da cui sono nate numerose mostre fotografiche e a una serie di volumi di grande rilievo, l’ultimo dei quali si intitola appunto La marineria di Cattolica e Gabicce Mare.