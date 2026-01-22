Un viaggio tra le arti e la storia: Riccione vive un weekend di cultura diffusa

Cosa fare tra arte, memoria, spettacolo e benessere

Riccione si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti, trasformandosi in un palcoscenico diffuso dove si incontrano diverse forme espressive. Dall’omaggio al maestro del fumetto Milo Manara alla solidarietà del teatro dialettale, dalle armonie corali nate dalla collaborazione con la Fondazione Bocelli fino alle mostre, agli approfondimenti sulla storia del Novecento e al teatro di figura per famiglie e bambini: il calendario offre un viaggio profondo tra creatività e memoria collettiva. Un fine settimana arricchito anche dai grandi eventi sportivi al Playhall e dalle pratiche di benessere in riva al mare, con proposte per tutti.

“Il Cinema d’autore” omaggia Milo Manara: il 22 gennaio la proiezione del film alla presenza della regista Valentina Zanella al Cinepalace.

La rassegna “Il Cinema d’autore” prosegue il suo percorso al Cinepalace dedicando la serata di giovedì 22 gennaio a un’icona della creatività italiana. Protagonista del nuovo appuntamento settimanale è “Manara”, il documentario diretto da Valentina Zanella, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico e condividere il percorso creativo della sua opera. Presentato a Venezia 82, il film ripercorre i sessant’anni di carriera di Milo Manara, rivoluzionario interprete del fumetto mondiale. Dallo storico sodalizio con Federico Fellini all’incontro con Hugo Pratt, la pellicola celebra un percorso artistico che ha trasformato il fumetto in alta arte, ridefinendo l’immaginario femminile attraverso figure libere ed emancipate. L’esperienza cinematografica inizierà alle 20:30 con un aperitivo offerto da Indaco, cui seguirà la proiezione del film alle 21 (biglietto 7 euro).

Teatro dialettale e solidarietà: il 23 gennaio la compagnia La Carovana in “Ho avù un ics” alla Granturismo

Venerdì 23 gennaio va in scena il terzo atto de “La Sgrignarèla”, la rassegna teatrale curata dall’associazione culturale Famija Arciunesa che continua a registrare successi, coniugando il recupero delle radici romagnole con l’impegno sociale. A salire sul palco sarà la compagnia teatrale La Carovana, che presenterà “Ho avù un ics”, commedia brillante scritta da Pier Paolo Gabrielli, una trama scoppiettante, fatta di colpi di scena e imprevisti della vita quotidiana che, nel solco della migliore tradizione del teatro dialettale, si trasformano in occasioni di comicità travolgente.

La serata sarà arricchita dalla lettura di pensieri e poesie di Giuseppe Lo Magro, storico custode della memoria cittadina a cui è dedicata la rassegna. L’incasso della vendita dei biglietti sarà devoluto alle associazioni di volontariato operanti nel territorio riccionese (ingresso 10 euro, prevendite: Tabaccheria nr. 24, viale Circonvallazione 108, libreria Edicolé Speranza, viale Romagna 52, o direttamente in sala la sera stessa).

Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo in concerto: il 24 gennaio alla chiesa Mater Admirabilis

Le giornate di formazione educativa, direzione corale e accompagnamento pianistico del programma “ABF Voices Of” promosse dalla Andrea Bocelli Foundation si concludono con il concerto finale aperto al pubblico, in programma sabato 24 gennaio alle 21 nella chiesa Mater Admirabilis (viale Gramsci, 39). L’evento, che vedrà protagonisti i cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo insieme ai partecipanti della masterclass, rappresenta un grande momento di restituzione pubblica, condivisione e valorizzazione del lavoro svolto.

La visita guidata di Annamaria Bernucci alla mostra su Roberto De Grandis: il 25 gennaio a Villa Franceschi

A Villa Franceschi prosegue la mostra “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, una retrospettiva dedicata all’artista riccionese, profondamente legato alla città sia come autore sia come educatore. Il percorso espositivo ripercorre l’intera produzione dell’artista, dalle opere giovanili ai lavori della maturità. L’esposizione è aperta al pubblico fino all’8 febbraio (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Un’occasione speciale per approfondire l’opera dell’autore è in programma domenica 25 gennaio alle 17, con una visita guidata alla mostra a cura della storica dell’arte Annamaria Bernucci.

Il teatro di figura della compagnia Nina Theatre: il 25 gennaio alla Nuova Sala Africa

Domenica 25 gennaio, per la rassegna “Piccoli mondi”, la Nuova Sala Africa ospita la compagnia Nina Theatre con “Mettici il cuore”, lo spettacolo di manipolazione di oggetti e pupazzi che ha attraversato ben 21 nazioni tra Europa, Asia e Medio Oriente. Un lavoro che ha calcato i palcoscenici di festival e teatri internazionali, distinguendosi per un linguaggio universale e senza parole. Lo spettacolo, un raffinato cabaret di animazione, mette in scena quadri poetici in cui oggetti comuni prendono vita, invitando il pubblico di ogni età a un viaggio immaginifico tra ironia e tenerezza (ingresso 7 euro, prevendite su www.liveticket.it/riminiclassica).

“Anfalkraw” e “Traditi”: alla Galleria del Centro della Pesa il racconto delle persecuzioni del Novecento

Prosegue alla Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) il percorso dedicato alla memoria con due importanti esposizioni che indagano i drammi delle persecuzioni del Novecento.

La mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq” approfondisce la tragica repressione subita dal popolo kurdo durante il regime di Saddam Hussein. Realizzata dal Museo del Territorio in collaborazione con il Comune di Riccione, l’Università di Bologna e la MiSAK – Missione storico archeologica italiana in Kurdistan (Ismeo e Istituto Kurdo di Roma), con il supporto delle autorità e degli istituti di ricerca del Kurdistan iracheno, l’esposizione nasce nell’ambito del programma regionale “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria”. Il percorso presenta un racconto accessibile e scientificamente fondato, con l’obiettivo di favorire una comprensione più profonda dei fenomeni di persecuzione e dei processi di costruzione della memoria collettiva.

Trova spazio nella stessa sede anche “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”, l’esposizione curata da Daniel Degli Esposti e Andrea Tirincanti che analizza la frattura civile causata dalle leggi razziali del 1938. Attraverso documenti d’archivio e fotografie, il percorso mette in luce i meccanismi di discriminazione e deportazione avvenuti nel contesto locale, documentando le responsabilità del sistema fascista ma anche i rari gesti di solidarietà.

Le due mostre, a ingresso libero, sono visitabili fino al 14 febbraio: il lunedì dalle 14 alle 18:50; dal martedì al sabato, con orario continuato, dalle 9 alle 18:50.

Sport, benessere e tempo libero

Proseguono i “Campionati italiani assoluti 2026” di danza sportiva organizzati dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali): dal 22 al 25 gennaio il Playhall (viale Carpi, 24) ospiterà le spettacolari esibizioni di latin style.

“Meditare camminando” è il percorso meditativo mattutino gratuito e aperto a tutti, che unisce movimento, respiro e consapevolezza immersi nell’energia del mare. L’iniziativa, curata da Stefano Visani – facilitatore sulle arti yogiche e taoista, mental coach sportivo e life – propone esercizi di Qi Gong taoista, pratiche di respiro, meditazioni per la presenza e il benessere interiore, mudra e strategie per gestire freddo, energia e vibrazione personale, con l’obiettivo di acquisire strumenti pratici da portare nella vita quotidiana. L’appuntamento torna ogni mattina dal venerdì al lunedì, dalle 8 alle 9, in piazzale San Martino.

Ogni domenica dalle 10 alle 11, piazzale San Martino ospita l’iniziativa “La saggezza del sorriso. Il Tao del movimento”, trasformandosi in uno spazio dedicato alla cura di sé attraverso il Qi Gong e il respiro consapevole della meditazione taoista. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per riscoprire equilibrio, vitalità e armonia interiore grazie a movimenti dolci, presenza corporea e a un approccio che unisce pratica tradizionale e benessere.