Un vino del Riminese conquista il mondo: trionfo al prestigioso concorso di Bruxelles

Protagonista il Cabernet Colli di Rimini Doc dell'azienda "Il mio Casale" di Montescudo Monte Colombo

Il vino dell'azienda agricola "Il mio Casale" di Montescudo Monte Colombo ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, unica cantina del Riminese, al Concours Mondial de Bruxelles 2025, uno dei più autorevoli concorsi enologici internazionali. L'azienda ha ricevuto un ulteriore riconoscimento in Regione, nella prima edizione degli Stati generali delle Dop e Igp, promossi dalla Regione Emilia-Romagna e svoltisi a Bologna il 20 gennaio.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, hanno consegnato a 15 cantine dell’Emilia Romagna, tra esse "Il mio Casale", una medaglia d’argento e una pergamena, a riconoscimento del valore della loro produzione di vini e spumanti di qualità così come sancito dal concorso di Bruxelles. "Il mio Casale" di Simone Mecozzi è stato premiato per il Cabernet Colli di Rimini Doc. Il Concours Mondial de Bruxelles rappresenta da oltre trent’anni uno dei più autorevoli concorsi enologici internazionali ed è riconosciuto come riferimento sia dai professionisti del settore sia dai consumatori di tutto il mondo.