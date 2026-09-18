Un weekend a tutto gas a Misano: 12 gare e sei categorie in pista

Da venerdì a domenica il circuito ospita l'ottavo Aci Racing Weekend della stagione, con Italian F4, TCR Italy, Porsche Carrera Cup Italia, Sport Prototipi e altre categorie

Tornano ad accendersi i motori a Misano World Circuit dove, nel weekend, andrà in scena l’ottavo Aci Racing Weekend della stagione, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente alle gare accedendo a tribune e paddock, previa registrazione sul sito ufficiale del Misano World Circuit. Saranno sei le categorie protagoniste in pista: Italian F4 Championship, Tcr Italy, Campionato Italiano Sport Prototipi, Porsche Carrera Cup Italia, Taycan Rush e Topjet F2000 Italian Trophy, per un totale di 12 gare in programma tra sabato e domenica.

La giornata di oggi sarà dedicata alle prove libere e alle prime sessioni di qualificazione, mentre sabato mattina verrà completato il programma delle prove ufficiali prima di lasciare spazio a tutte le gare della giornata. Domenica sarà invece dedicata alle sfide conclusive del weekend, in un programma ricco di azione e appuntamenti in pista.

Grande attesa per l’Italian F4 Championship, che a Misano porterà in pista ben 48 giovani piloti al volante delle Tatuus F4-T421. Al centro dell’attenzione ci sarà Luka Sammalisto: il pilota finlandese arriva al penultimo appuntamento della stagione con la possibilità di chiudere matematicamente i conti per il titolo.

Ancora completamente aperta la sfida nel TCR Italy, dove Michele Imberti e Matteo Poloni sono pronti a contendersi punti pesanti in una fase decisiva del campionato. Situazione altrettanto interessante nel Campionato Italiano Sport Prototipi, con Andrea Dell’Edera chiamato a difendere la leadership e a gestire il proprio vantaggio nella corsa al titolo.

Misano rappresenta inoltre il penultimo round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia, con tre piloti ancora in lotta per il campionato. Andrea Bristot guida la classifica con 159 punti, seguito da Pietro Delli Guanti a quota 134 e da Senna Van Soelen con 114 punti: la tappa romagnola sarà quindi un passaggio fondamentale verso il gran finale.

A completare il programma saranno Taycan Rush e Topjet F2000 Italian Trophy, per un fine settimana che offrirà al pubblico un concentrato di diverse espressioni del motorsport, dalle monoposto alle vetture turismo, passando per prototipi e GT.

Non sarà, infine, un weekend di soli motori: per la prima volta la Spartan Beast (21K, 30 ostacoli), uno degli appuntamenti di Spartan Misano 2026 in programma sabato e domenica, porterà il proprio percorso all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Gli atleti affronteranno circa 3,5 chilometri all’interno delle aree del circuito, vivendo un’esperienza inedita per il mondo dell’endurance Spartan.