Una 81enne trovata morta accoltellata nella sua casa nel Varesotto: fermato il marito

Una donna di 81 anni è stata trovata morta questo pomeriggio (sabato 15 novembre) nella sua abitazione di via Pezza a Mesenza, provincia di Varese, colpita da diversi fendenti inferti con un’arma da taglio. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, a lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa, allertati dalle grida del marito della donna, visto uscire in strada in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Luino: al momento è accompagnato in caserma e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto e nessuna ipotesi ufficiale è stata confermata dagli inquirenti, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. L’area attorno all’abitazione è stata isolata per consentire ai militari e alla Scientifica di effettuare rilievi e acquisire elementi utili all’indagine.