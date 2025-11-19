Una cena al Tonino Guerra: fossa e tartufo protagonisti dell'evento benefico di Rotary con gli studenti

Appuntamento sabato 29 novembre a Novafeltria

Una nuova iniziativa rotariana conferma il grande interesse che questa associazione rivolge al territorio e al tema della disabilità. Il Rotary Club Novafeltria Alto-Montefeltro, in qualità di capofila, insieme ai club Rimini Riviera, Repubblica di San Marino e Riccione-Cattolica, promuove per sabato 29 novembre un incontro presso l’Istituto Scolastico “Tonino Guerra” di Novafeltria.

I docenti e gli studenti dell’Istituto Alberghiero presenteranno due prodotti gastronomici di eccellenza della nostra regione: il formaggio di fossa e il tartufo bianco, accompagnati da bevande e cibi tipici del territorio. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a finanziare l’acquisto di materiale scolastico utile a facilitare il percorso di studio per studenti con disabilità.

«Questa iniziativa» afferma il dottor Marra, presidente del club novafeltresco, «rispecchia appieno le linee guida del Rotary International, che indicano come prioritarie la costante attenzione alla disabilità, la formazione delle giovani generazioni e la valorizzazione delle peculiarità del territorio».