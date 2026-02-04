Una chiamata per avvisare in caso di pericolo: anche a Cattolica le prove con Alert system

Ai cittadini e cittadine della Regina arriverà una chiamata con un messaggio registrato dalla sindaca Franca Foronchi

Sabato 7 febbraio, alle ore 12.30, ai cittadini e cittadine della Regina arriverà una chiamata con un messaggio registrato dalla sindaca Franca Foronchi come prova generale di Alert System, nuovo sistema di allertamento locale a cui Cattolica ha aderito insieme con gli altri Comuni della Riviera del Conca (Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano). È necessaria l’iscrizione volontaria, attraverso l’apposito modulo online registrazione.alertsystem.it/cattolica , o all’Ufficio relazioni con il pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Dopo aver compilato l’apposito modulo occorre verificare il proprio numero rispondendo alla chiamata proveniente dallo 06/888222888: una voce registrata fornirà il codice di verifica da inserire nello spazio dedicato per completare la registrazione. Il numero di Alert System per il Comune di Cattolica è 05410560020. Si consiglia di salvarlo per non ignorare erroneamente le possibili chiamate di emergenza. In caso di eventi meteo di particolare rilevanza o emergenze in corso, Alert System consentirà all’Amministrazione comunale di avvisare tempestivamente i cittadini attraverso telefonate pre-registrate e notifiche tramite app, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche. Se il cittadino non risponde alla prima telefonata, questa viene ripetuta due volte a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: se non si riesce comunque a rispondere, è possibile richiamare il numero dedicato.

L'app Alert System

È possibile anche scaricare gratuitamente l’app dedicata Alert System, disponibile sui principali store. Una volta aperta l’app, selezionare l’ente (“Comune di Cattolica”), inserire il proprio numero di cellulare, spuntare l’informativa per i dati personali e cliccare sul pulsante “Salva”. In questo caso, il codice di verifica inviato tramite sms dovrà essere inserito nello spazio dedicato dell’app per completare la registrazione.