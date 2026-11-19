9a edizione Una cooperativa di Pennabilli tra i vincitori del bando Coopstartup Romagna

Si tratta di Almaflores, specializzata in coltivazione e trasformazione di piante officinali

Sono a Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, e a Pennabilli, nell’alta Valmarecchia (Rimini) i progetti vincitori dell’edizione 2026 di Coopstartup Romagna, il bando promosso da Legacoop Romagna, Coopfond, Coop Alleanza 3.0 e Federcoop Romagna per costituire nuove imprese mutualistiche in Romagna. La cooperativa di comunità Incontro di Bagnara di Romagna, già costituita partendo dalla gestione della edicola del paese, intende portare nuovi servizi alla cittadinanza. Almaflores è specializzata nella coltivazione e trasformazione di piante officinali.

Ciascun gruppo si è aggiudicato un pacchetto di premi del valore complessivo di 15mila euro – 10 mila a fondo perduto e 5mila euro in servizi da Federcoop Romagna – oltre a un piano annuale di assistenza sanitaria agevolata per i soci lavoratori con contratto di lavoro dipendente di durata pari o superiore a 12 mesi, attivabile entro sei mesi dalla costituzione della cooperativa).

Nel corso delle nove edizioni finora organizzate, Coopstartup Romagna ha erogato 360mila euro di contributi. Circa 200 i progetti ricevuti, che hanno coinvolto oltre 750 persone e portato alla costituzione di 30 nuove imprese.

Alla premiazione erano presenti il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, la responsabile Attività sindacale, Simona Benedetti, e la referente di Coopstartup Romagna, Elisabetta Cavalazzi.

"I progetti premiati in questa nona edizione confermano la capacità della cooperazione di dare risposte concrete ai bisogni dei territori, dalle comunità locali fino alle aree interne dell’Appennino – dichiarano il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi e la responsabile promozione Elisabetta Cavalazzi –. Guardiamo già a gennaio, quando presenteremo le novità della decima edizione con l’obiettivo di rendere Coopstartup Romagna uno strumento ancora più efficace per chi vuole fare impresa in forma".