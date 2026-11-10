Basket DR2 Una coppia insegue la leader Tigers Villanova

Compagnia dell'Albero e Linos Coriano a due lunghezze dalla capolista. Basket 2000 cade sul campo del Grifo

BK RICCIONE – SPORTING CLUB CATTOLICA 97 – 46

(28-9; 52-24; 77-36)

Riccione: San Martini, Martini 12, Casadei Massari 9, Del Fabbro 29, Ka 16, Bacchini 7, Maioli

9, Garavelli ne, Borla 4, Calegari 11. All. Brienza.

Cattolica: Lorenzi 2, Siboni, Perazzini 6, Bacchini, Morandi 4, Di Sciullo 7, Sabbatini 5, Simoncini Fuzzi 4, Siracusa 13, Bernardini 5. All. Cotignoli.

GRIFO BASKET 1996 – BASKET 2000 53 – 51

(14-8; 25-22; 44-35)

Grifo Imola: Resta, Melandri 6, Succi ne, Boero 14, Franchi 8, Albonetti 15, Frassineti 4,

Franzoni 2, Idrizaj, Ceccolini 1, Camorani 3. All. Vespignani.

San Marino: Palmieri 27, Falcioni, Ronci, Merlini, Lettoli 3, Raschi 3, Riccardi 11, Liberti, Fiorani

7, Taddei. All. Del Bianco.

La Grifo conquista un’altra importante vittoria, superando il Basket 2000 San Marino

al termine di una partita ricca di cambi di inerzia e decisa soltanto negli ultimi secondi.

I ragazzi di coach Stefano Vespignani partono col piede giusto, mostrando fin dalle prime

battute una buona intensità e riuscendo a prendere il controllo della gara. San Marino, però,

non si lascia sorprendere e, tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo, riesce a

recuperare lo svantaggio, riportando la sfida in equilibrio.

Dopo l’intervallo lungo, la Grifo torna in campo con maggiore determinazione. Nel terzo periodo i padroni di casa riescono nuovamente ad aumentare il ritmo e a costruire un vantaggio importante, dando l’impressione di poter indirizzare definitivamente la partita. Ma il basket, si sa, non permette distrazioni.

Nell’ultimo quarto, la Grifo perde parte della lucidità mostrata in precedenza, commettendo

diversi errori che consentono agli ospiti di rientrare progressivamente in partita. San Marino ne

approfitta e, possesso dopo possesso, riduce il distacco fino a riportare la gara in bilico. Il

finale è da cardiopalma. Gli ospiti arrivano ad avere tra le mani anche il pallone per

conquistare la vittoria, ma il tiro decisivo non trova il fondo della retina. Alla sirena finale è così

la Grifo a festeggiare, conquistando due punti preziosi davanti al proprio pubblico.

LIVIO NERI – TIGERS BASKET 2014 49 – 83

(14-17; 27-38; 45-57)

Cesena: Matteucci 3, Amadori, Zampa 7, Papa 18, Scaccabarozzi 2, Rufolo, Ricci Gian. 9,

Orioli, Capellan 2, Ricci Giac. 8. All. Neri.

Tigers Forlì: Totaro 1, Bocchini 7, Ruffilli 6, Goracci 6, Poni 6, Guaglione 12, Troisi 16, Mariani

9, Gavelli 5, Zoboli 15. All. Valgimigli.

VILLANOVA BK TIGERS – A.I.C.S. BASKET 63 – 57

(10-15; 31-29; 51-48)

Villa Verucchio: Deluca 1, Campidelli 3, Zannoni 30, Fabbri ne, Tamburini 8, Ceccarelli 4,

Bronzetti, Ardini ne, Mussoni 2, Cameli, Bollini 15, Montemaggi. All. Ravello.

Aics Forlì: Adamo 8, Perugini 12, Spagnoli, Gasperini G. 11, Gasperini A., Giunchi 6, Scozzoli 3,

Servadei 3, Quercioli ne, Ricci 2, Saragoni 12. All. Iarocci.



COMPAGNIA DELL’ALBERO – B.C. RUSSI 66 – 62

(20-20; 35-30; 45-46)

Ravenna: Licchetta 7, Diasse, Bomben 4, Kertusha 15, Polyeschuk 4, Giroldi, Mularoni,

Montaguti 9, Saviotti 9, Chiarini, Costantini 12, Pietrini 6. All. Senni.

Russi: Barlotti 4, Basaglia 2, Rosetti 14, Bamba 11, Denti 6, Pirini, Venturini M.N. 3, Ravaioli 9,

Galletti 9, Brignani 2, Vistoli 2, Montanari ne. All. Venturini M.



SAFETY CAR LIONS – BELLARIA BASKET 83 – 47

(26-11; 45-18; 64-30)

Coriano: Vettori 15, Raffaelli 20, Bedetti 6, Russu 6, Botteghi 5, Giuliani 4, Dellarosa 3,

Ghiggini 2, Jovanovic 7, Malagrida 7, Mariotti 6, Ottaviani 2. All. Middleton.

Bellaria: Rossi 6, Guarnaccia 2, Naccari 6, Morara 3, Del Turco 13, Innocenti 2, Lucchi 7,

Donati 8. Torroni, Prati, Berardi. All. Evangelisti.

CLASSIFICA

Tigers Villa Verucchio 10; Lions Coriano, Compagnia dell’Albero Ravenna 8; Basket 2000 San

Marino, Riccione, Grifo Imola, Tigers Forlì 6; Bellaria, Aics Forlì 4; Russi 2; Livio Neri Cesena,

Cattolica 0.

