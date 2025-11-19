Una corsa contro le malattie reumatologiche: torna a Rimini la notturna Sirun

Si parte mercoledì 26 novembre dal Palacongressi

La grande corsa solidale della Società Italiana di Reumatologia torna a Rimini con una nuova edizione della Sirun, l’appuntamento che unisce sport, benessere e sensibilizzazione sulle malattie reumatologiche. Mercoledì 26 novembre 2025 il Palacongressi ospiterà la partenza e l’arrivo dell’evento, in una serata pensata per coinvolgere runner, camminatori, famiglie e tutti coloro che desiderano sostenere la ricerca.

La manifestazione propone due tracciati, uno da 10 chilometri e uno da 5, entrambi non competitivi e accessibili a ogni livello di preparazione. Le iscrizioni sono già aperte online e resteranno attive fino al 24 novembre, mentre sarà possibile registrarsi anche in loco fino a pochi minuti dalla partenza.

Il programma prenderà il via alle 17 con l’apertura del village e la consegna dei pacchi gara. Alle 19.30 scatterà la corsa, che si svilupperà su un percorso notturno completamente illuminato e assistito dal personale di servizio. L’arrivo al Palacongressi sarà accompagnato da un ristoro finale, seguito dalle premiazioni previste per le 21, durante le quali verranno riconosciute le migliori performance assolute e quelle dei reumatologi partecipanti nelle diverse categorie d’età.

Link iscrizione: https://www.endu.net/it/events/sirun/

Quote di partecipazione:

€ 8,00 per iscrizioni pre-evento

(iscrizioni online aperte fino a lunedì 24 novembre)

€ 10,00 per iscrizioni in loco

(possibili fino a 15 minuti prima della partenza presso il Palacongressi di Rimini)

Saranno premiati:

Primi 3 assoluti uomini e donne

Primi 3 reumatologi di ciascuna categoria:

Under 40 – uomini e donne

Over 40 – uomini e donne