Una domenica tra insetti e piante rare nell’Oasi di Montebello

Oasi di Montebello: esplorazione naturalistica con esperti di flora e insetti in programma domenica 15 giugno

Domenica 15 giugno OaSì – Insieme per le Valli APS organizza “La natura dell’Oasi sotto la lente” in collaborazione con Società per gli Studi Naturalistici della Romagna APS, partner in questo percorso di scoperta: una mattinata speciale in cui diventare protagonisti della conoscenza della biodiversità e della sua conservazione.

Ritrovo alle ore 9:00 all’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia (via Vicinale Scanzano, 4, Montebello di Poggio Torriana) da dove si parte per una passeggiata facile, alla scoperta delle preziose zone umide e delle praterie rupestri, sempre foriere di nuove scoperte naturalistiche. Esploreremo questi ambienti per conoscere e comprendere le relazioni ecologiche tra insetti e flora, fattore chiave per la funzionalità degli ecosistemi di questo territorio unico e prezioso. Attraverso la guida dell’entomologo Massimiliano Fabbri e del botanico Thomas Bruschi saremo coinvolti nella ricerca naturalistica orientata alla tutela e alla valorizzazione del nostro preziosissimo patrimonio naturale.

“C’è una parte di biodiversità che spesso passa inosservata– spiegano gli esperti - piante e piccoli organismi di tutti i tipi che vivono in questi ecosistemi spesso estremi, quali appunto ambienti umidi e praterie rupestri che ornano il territorio dell’Oasi di Torriana Montebello rendendolo ancora più esclusivo”.

Al rientro all’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia, previsto per le ore 11.30 circa, un piccolo approfondimento sull’importanza di questi ambienti e dei loro abitanti. A seguire, pranzo al sacco tutti insieme nel giardino dell’Osservatorio, con vino e dolci offerti dall’associazione.

Evento gratuito. Con il contributo del Comune di Poggio Torriana – Bando cultura 2025.

Per una migliore organizzazione, è gradita la prenotazione. Mail: [email protected] – Tel e Whatsapp: 334-9414671