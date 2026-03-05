Una grande ciclabile romagnola per 462 km: anche Coriano nel tracciato

"Via Romagna rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il nostro territorio e promuovere un turismo sostenibile"

Anche il territorio di Coriano è interessato dal tracciato di Via Romagna, il grande itinerario cicloturistico che attraversa l’intera Romagna collegando Comacchio a San Giovanni in Marignano.

Il percorso si sviluppa per circa 462 chilometri lungo strade secondarie asfaltate e tratti sterrati, attraversando borghi, colline, vigne, rocche e castelli e offrendo un modo sostenibile e coinvolgente di scoprire il territorio romagnolo.

Nel territorio di Coriano il tracciato attraversa le strade collinari dell’entroterra riminese, regalando scorci panoramici sulla Valconca e collegando il comune alla rete cicloturistica della Romagna.

"Via Romagna rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il nostro territorio e promuovere un turismo sostenibile – commenta l’assessore al Turismo e all’Ambiente Anna Pazzaglia –. Un percorso che invita a muoversi nella natura, a scoprire i paesaggi dell’entroterra e a gustare, tappa dopo tappa, i prodotti e le tradizioni della nostra terra".

Il progetto si inserisce nel crescente sviluppo del cicloturismo in Romagna, una forma di turismo sempre più diffusa che unisce sport, natura e cultura locale, portando visitatori alla scoperta dei paesaggi e dei piccoli centri dell’entroterra.