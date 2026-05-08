Una grande opera d'arte collettiva in piazza a Cattolica: il performer coinvolge 400 bambini e bambine

Hervè Tullet porta in piazza della Repubblica bambini e bambine per un momento di grande valore artistico

Da a “Zonzo su uno scarabocchio” a passeggiare tra opere d’arte in “Un atelier grande come una piazza”. Sono i due appuntamenti a firma del celebre performer, autore di libri per bambini e artista poliedrico Hervé Tullet, protagonista della giornata conclusiva della rassegna “Infanzia, presente!”, che si terrà sabato 9 maggio a Cattolica. Il primo incontro sarà alle ore 11.30, al Centro Culturale Polivalente, in Piazza della Repubblica 31: una conferenza pubblica coinvolgente e formativa dedicata a docenti, educatori e genitori.

Per l’evento clou e spettacolare della giornata, l’appuntamento è alle ore 16.30, direttamente in piazza della Repubblica, dove l’artista incontrerà i 400 bambini e bambine che si sono già prenotati da tempo per prendere parte a una performance corale dedicata a chiunque abbia voglia di giocare e sperimentare con l’arte.

“Concludiamo la quarta edizione di Infanzia, presente! con un evento di altissimo profilo artistico e sociale – commenta il vicesindaco Federico Vaccarini – Hervè Tullet chiude un ciclo di incontri tutti di grande qualità con un doppio appuntamento all’insegna dell’arte partecipata. Dopo la conferenza della mattina, l’iniziativa del pomeriggio vede coinvolti 400 bambini e le loro famiglie protagonisti di una performance eccezionale che rappresenta un momento di alto valore culturale, educativo e sociale per la città. L’artista darà vita a un percorso fatto di immaginazione, condivisione e libertà espressiva, trasformando piazza della Repubblica in un autentico atelier a cielo aperto. Sarà un colpo d’occhio incredibile".

Hervè Tullet, definito spesso “il re dei libri prescolari”, ha pubblicato oltre 80 opere tradotte in tutto il mondo. Il suo approccio, noto come “metodo Tullet”, trasforma la lettura in un’esperienza ludica e sensoriale. I suoi libri non si limitano alla lettura; invitano i bambini a toccare, scuotere, soffiare sulle pagine o usare le dita come pennelli. Nei suoi “atelier” o workshop collettivi guida grandi gruppi di bambini nella creazione di opere d’arte improvvisate basate sul movimento e sul colore. “A zonzo su uno scarabocchio” è il progetto di formazione avviato il 2 settembre al LaVoratorio di Cattolica, con Alessandra Falconi e Tullet che è servito a lanciare la sperimentazione grafico visiva per le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Cattolica culminata nel momento finale del grande Atelier in piazza che saluta l’edizione 2026 di “Infanzia, presente!”.